El abuso del uso de pantallas en los niños afecta su visión

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cuidado de la visión en los niños es sumamente importante, porque durante esta primera etapa es que podemos revertir y mejorar algunos problemas que se presentan y que sólo se pueden corregir en los primeros ocho años de vida.

Así lo explica la especialista en oftalmología infantil, la doctora Ailsa Quezada, del Instituto Espaillat Cabral.

Importancia de un chequeo temprano

La evaluación oftalmológica en la edad temprana de los niños es muy importante que se haga aunque los niños no se quejen de que tengan alguna incomodidad o problema, “porque el niño no te va a saber decir si tiene algún problema”, expresa la especialista.

“Si no ve bien, ellos no tienen parámetros para compararse”, indica Quezada. Por eso se debe evaluar todo niño de rutina aunque los padres lo vean que no tienen nada.

Defectos que se pueden ver en una edad temprana

Existen varios, y muy frecuentes, entre ellos: los defectos refractivos, que son problemas que se corrigen con lentes, la miopía, astigmatismo e hipermetropía. También las conjuntivitis alérgicas, que en nuestro país son muy frecuentes y los dolores de cabeza, detalla la oftalmóloga.

La vista cansada en los niños

En los niños, algo nuevo para nosotros es la vista cansada, ojos rojos, lagrimeo la misma cefalea, el cansancio ocular, todo esto por el abuso de los equipos electrónicos, resalta la experta en el área.

Los padres pueden notar estos síntomas, así como también, que no se concentra bien, tienen sueño, porque en verdad lo que estamos viendo es un abuso, afirma la doctora.

Recomendaciones

La doctora Ailsa Quezada, indica que lo ideal según la Academia Americana de Oftalmología Pediátrica es seguir unos horarios, un poco estricto para nuestra cultura, pero tratamos de cumplirlos.

-Estos parámetros indican que de 0 a 2 años el niño no debe usar ningún tipo de pantalla.

-De 2 a cinco años se recomienda media hora o una hora al día.

– De 7 a 12 años puede ser 1 hora a hora y media.

-De los 12 años en adelante puede usar 2 horas al día.

Pero la especialista aclara que a todos sus pacientes le indica que estas 2 horas de 8 años en adelante, pueden ser dos horas pero divididas no las 2 horas corridas. De 40 a 45 minutos de descanso. Y este descanso nada que tenga que ver con usar sus ojos. “Porque creen que descansar es dejar de ver la televisión, pero se van al celular, es descansar la vista, mirar hacia lo lejos, montar bicicleta, hablar con la familia o sea nada que tenga que ver con usar los ojos, eso es descansar. De 15 a 20 minutos y luego retomar hasta que llegue a las 2 horas al día”, aclara la doctora.

Importancia de la alimentación en la buena visión de los niños

La alimentación influye bastante y no lo tomamos mucho en cuenta. Es recomendable incluir en la dieta de nuestros pequeños vegetales y hortalizas como: la zanahoria, espárragos, coliflor, todas las frutas, son importantes para la buena visión de los niños, indica la especialista.

También agrega que el ejercicio físico es muy trascendental, ejercicios al aire libre, es muy recomendable para la visión, esto ayuda a mantener la misma hacia el horizonte, cambios de lejos a cerca, todo eso es saludable.

Otra recomendación es, sus chequeos oftalmológicos, por supuesto dependiendo la necesidad de cada caso. Cada año o cada seis meses.

