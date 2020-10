El abrazo de reconciliación entre Sandra Berrocal y DJ Nabil

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La presentadora de televisión Sandra Berrocal y el DJ Nabil Rodríguez protagonizaron un abrazo de paz, bajo el marco de una entrevista realizada a la primera, a fin de dejar atrás las diferencias personales que una vez tuvieron en el pasado.

En la entrevista realizada por los integrantes del espacio de YouTube, Alofoke Radio Show, la presentadora abordó lo sucedido entre ella y Rodríguez declarando que fue un momento emocional donde primó el estrés de las situaciones que estaba viviendo en ese entonces. “Era muy criticada, y fui suspendida. Eran muchas cosas en ese momento, soy un ser humano y llega un momento que uno explota sin querer”, inició Berrocal su alocución.

La co-presentadora del programa “De Extremo a Extremo” aprovechó el momento para dirigirse directamente al DJ y externarle sus disculpas por lo antes sucedido declarando que en esa ocasión fue la persona “con quien quiso explotar”, para finalizar con un abrazo que calificaron de paz.

La invitación al espacio surge después de que Berrocal se le acerca a Jessica Perreira, su compañera de trabajo en el programa diario de variedades “De Extremo a Extremo” y le pide un consejo. “Sandra se me acerca y me pide un consejo, me dice: ‘Necesito un consejo tuyo, y quiero que seas honesta conmigo, porque no se que hacer. Yo me siento muy mal por lo que ha pasado, tengo a mi familia con psicólogos y psiquiatras y quiero acabar con esto’. En ese momento le digo que porque no viene al programa, habla con Santiago y con Nabil, y le pides disculpa”, relató Perreira, al tiempo que aseguraba que el acercamiento nació de la propia Sandra.

Por su parte a través de su cuenta de Instagram con una publicación, Nabil expresó que a su juicio “una simple disculpa vale mucho más de lo que ustedes creen, entiendo que así como me apoyaron desde el principio que se los agradezco mucho espero que entiendan que esta parte también debe ser apoyada igual porque al final lo que vale es que todo quede en paz y eso es lo que nos hace grande, espero entiendan mi posición y respeten también la posición que ella tomó”.

Durante una caminata en el Mirador Sur del Gran Santo Domingo, Sandra Berrocal agredió físicamente a Nabil Rodríguez en virtud de que según la presentadora, Rodríguez la “había criticado sin razón” en el espacio donde labora Alofoke Radio Show. A través de un video en vivo la presentadora señaló que actuó impulsivamente luego de que presuntamente el locutor la insultó a ella y a su esposo, el exponente urbano Crazy Design.