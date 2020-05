El abordaje de la crisis viral es desacertado

Los dirigentes de nuestra cleptocracia quieren sacrificarse por la patria, no les importa la peste, no han dicho que haremos cuando se vaya Covid y persista la crisis, RD es fértil solo para la muerte y el mal, si la OMS es mediocre y errática qué no sería los bananeros en promoción, información y ciencia, la epidemia empeora y los muertos crecen, Covid avanza peligrosamente, las medidas accesibles preventivas y económicas son muy difíciles y no se suavizan con expectativas y financiamientos, cuarentena, higiene, esquema de seguridad y equipo de protección personal es todo en serio.

Muchos no acatan las reglas del aislamiento, la defensa es relajada, el virus es recurrente, no se ha descifrado el misterio del rebrote, es imprudente subestimar al bicho, la guerra es real, el virus es invisible, es hora de atacar a Covid con más certeza, hay que aplacar la curva de expansión a como dé lugar, es cuestión de vida o muerte, no le demos chercha, ni ron, ni nada, a esta bestia hay que envenenarla con una vacuna que aún no existe, da pena que nuestra pobreza bananera nos impida el cautiverio.

Veámonos en el espejo de Italia, la salud debe prevalecer sobre la economía, la política y la farra electorera, debemos mantener la estabilidad tridimensional sin apostar al fracaso, la falta de competitividad es nuestra mayor debilidad, felizmente superado con creces por nuestras ventajas comparativas que son nuestra mayor fortaleza, por ahora en RD el abordaje de la crisis viral ha sido desacertado, Covid siembra angustia y viene a matarnos a todos, el mundo agoniza desesperado.

Ahora cada día es una noche de aquelarre, respiramos temor, nuestro país tiene mina de oro en explotación, pero nunca se ha extraído con responsabilidad, ni bajo una línea sostenible en las dimensiones sociales, económicas y ambientales, ni siquiera los ingresos mineros se han manejado con pulcritud, el manual de buenas prácticas es desconocido, el oro solo podría oxigenarnos si los ingresos se manejaran con honestidad.

En el mundo nadie invierte en las pruebas del Covid, ignoramos si la globalidad sabrá cómo arreglar la vida nuestra, mientras la “crítica oposición”, arrastra las miserias de la era colonial, su retórica no es para nada sustancial, desde su zona de confort distorsionan sus percepciones mientras se olvidan del ser humano confinado, enmascarado y desesperado, estamos perdidos en la curva del contagio, sin datos alentadores, sin pico, sin máximo, sin mínimo, sin punto de inflexión, no sabemos dónde estamos, esas curvas cónicas deben de estar locas, el desaliento prima, desde la tenebrosa China este leviatán viene a arrodillarnos en el pavor, ¿Será posible evitar las estampidas?.

Por Edgar Marcano

