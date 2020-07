“El Abejón” Fortuna, optimista para su pelea contra Linares

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA ROMANA – El dominicano Javier Fortuna “El abejón” expresó sentirse motivado para su pelea el próximo 28 de agosto en California, Estados Unidos, porque podría convertirse en el único boxeador dominicano que ha sido campeón mundial en tres ocasiones en su carrera.

El romanense se encuentra en los Estados Unidos entrenando desde enero y está muy optimista de enfrentar al venezolano “El niño de Oro”, Jorge Linares, por el cinturón diamante de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo, según informaciones del programa “Operación Deportiva Radio”, que se transmite de lunes a viernes por Tiempo 100.7 FM.

Fortuna, quien posee récord de 35 victorias, 2 derrotas y un empate, campeón mundial en las 126 y 130, enfrentará a Linares, en una cartelera sin fanáticos, pero transmitida para todo el mundo.

El venezooano posee récord de 47-5 con 29 peleas ganadas por la vía rápida.

“Me he mantenido entrenando a pesar de la pandemia, quería ir hace unos meses a dominicana a visitar a mi familia, ya que no tenía fecha ni contrincante para la pelea, pero los aeropuertos estaban cerrados y mi equipo me recomendó quedarme a entrenar aquí”, explicó el boxeador de 31 años.

Las 135 libras será la división donde experimentará Firtuna este nuevo reto en su carrera que a medida van pasando los años, va tomando categorías donde pueda sentirse cómodo con su pesos y su forma de pelear.

El zurdo afirma que este será uno de los mejores boxeadores que le tocará enfrentar en una pelea, ya que tiene buenos números y tiene un tren de pelea bastante bueno.

