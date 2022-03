“Como la la dicha de un pueblo depende de ser bien gobernado, la elección de sus

gobernantes pide una reflexión profunda¨

Joseph Joubert

El 50+1 y la inflación dos escollos para la Reelección

La información de la postulación del presidente Abinader para otro periodo constitucional aún no ha sido divulgada oficialmente, no obstante, hay claros indicios de que así será, estimamos que se revelará, cuando las condiciones de éxito para lograrlo sean altas o cuando disponga del control incondicional tanto del poder Legislativo como Judicial. Uno de los primeros pasos dados que evidencian su intención de reelegirse lo constituye la modificación de los estatutos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) aprobado por unanimidad por el comité político en una Convención Nacional Extraordinaria celebrada en enero de 2022 que permitirán, entre otras cosas, la reelección presidencial que anteriormente estaba prohibida, por igual lo evidencia su propuesta de una reforma constitucional que persigue, entre otros aspectos, reducir de un 50 más 1 a un 40% el porcentaje de votos para ganar en primera vuelta, reforma que fue objetada por la mayoría de la sociedad civil y política y rechazada por el colegio de abogados de la República Dominicana por considerarla extemporánea y porque esto significaría entregar el control absoluto de los órganos constitucionales al sector político de turno, Otro indicio evidente de su intención de reelegirse fue expresado recientemente de manera subliminal en su discurso de rendición de cuenta ante el congreso, catalogado como demagogo y plagado de clientelismo y de promesas.

En nuestro país se ha observado una tendencia de los presidentes en funciones a reelegirse y en caso de imposibilidad la propensión es la modificación de los límites constitucionales para posibilitar la reelección en aras de ampliar los horizontes temporales de los presidentes en ejercicio. No hay dudas que ganar las elecciones para quienes ejercen la presidencia reporta una alta tasa de éxito y se estima que los presidentes en funciones que buscan la reelección logran ganar con mayores márgenes frente a sus opositores controlando el sistema tanto por variables económicas como institucionales. Lo preocupante es la introducción cada vez más frecuente de esquemas de reelección tanto consecutiva como indefinida para retener el poder, y esto impacta de manera determinante sobre el funcionamiento de los sistemas políticos. Las razones que pueden explicar este fenómeno con altas probabilidades de éxito son diversas, entre estos podemos mencionar que se logra por medio de un debilitamiento de los frenos y contrapesos que permiten garantizar el estado de derecho, por las ventajas de exposición mediática, sin duda la utilización de los medios de comunicación, por el clientelismo, pero más allá de la relevancia de estos diversos canales, aspirar a la reelección como presidente en ejercicio pareciera ser un factor determinante para aumentar las probabilidades de triunfo.

Se ha demostrado a nivel mundial que el poder de quien ejerce la presidencia es tan grande que rara vez pierde la reelección. Solo existen dos casos en América Latina que presidentes en ejercicio hayan perdido la reelección: Daniel Ortega en Nicaragua en 1992 e Hipólito Mejía en 2004. A estos casos podría añadirse un tercero, el de Joaquín Balaguer, quien bajo un esquema de reelección indefinida, reconoció ambigüedad en las elecciones de 1978, lo que permitió iniciar la transición democrática en nuestro país. En los Estados Unidos, el 82% de los presidentes en ejercicio, desde la administración Roosevelt han alcanzado la reelección, a excepción de Jimmy Carter, George H. Bush y Donald Trump. Por el momento desde la Constitución de la República Dominicana de 1966, en su modificación del año 2015, ninguna persona puede ser elegida para el cargo de presidente más de dos veces.

La Constitución dominicana ha sido modificada 39 veces y en 9 ocasiones se ha hecho a favor de extender el período presidencial, los mandatarios que han hecho estas modificaciones son Pedro Santana, Buenaventura Báez, Ulises Heureaux, Horacio Vásquez, Rafael Leónidas Trujillo, Joaquín Balaguer, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. En el 1994 Balaguer opta por la presidencia, pero su periodo presidencial se reduce a dos años debido a la denuncia de fraude electoral y se le impide presentarse como candidato, no obstante antes de acabar su mandato y como una forma de impedir el ascenso al poder del Partido Revolucionario Dominicano reformó la constitución por medio de la Asamblea Nacional para establecer que para ganar las elecciones presidenciales se requería el 50% más uno de la totalidad de los votos en la primera ronda. Esta situación facilito el ascenso al poder de Leonel Fernández, debido a ninguno de los candidatos que participaron en los comicios quienes eran Francisco Peña Gómez por el PRD y Leonel Fernández por el PLD obtuvo el 50 por ciento más uno. Así surgió una alianza llamada “Frente Patriótico” entre el PLD y el PRSC que le dio la victoria a Leonel Fernández en 1996.

En el contexto actual, y conforme a lo establecido en la constitución acerca de la reelección que permite dos periodos consecutivos, el presidente Abinader tiene las puertas abiertas para optar por la reelección, no obstante, el Talón de Aquiles lo representa el obtener el 50% mas 1 del electorado para ganar en primera vuelta. Es evidente que con el desgaste natural del ejercicio, con los desafíos que tiene que enfrentar, para el presidente Abinader obtener el 50% mas 1, las probabilidades de éxito son mínimas, basamos este argumento en el entendido de que en las elecciones del 2020, con todas las condiciones a su favor, con el deterioro del gobierno de turno, ganó con el 53.03% del electorado, no obstante las condiciones actuales cobran un alto costo político, de tal manera que la evaluación social sobre el rendimiento y el grado de desarrollo institucional es sumamente crítica, la opinión pública indica que las instituciones y los gobernantes no se están desempeñando bien, a veces parecen incapaces o no dispuestos a encarar cuestiones básicas de desarrollo o son temerosos para tomar decisiones por el protagonismo que mantiene el presidente, por igual es notorio el limitado desempeño del Estado respecto de los servicios públicos, que ha afectado la calidad de vida de la población, todo esto sumado a sus promesas incumplidas, no hay dudas de que lo alejan bastante de obtener ese porcentaje. No podemos hablar de valoración positiva a este gobierno, cuando la inflación, los altos precios de la gasolina, el aumento de la tasa de pobreza, el aumento de la delincuencia, la falta de empleos, la crisis de la educación, la crisis de la salud, la crisis de la seguridad social, mantienen la sociedad en permanente desconfianza y sin esperanzas.

En ese escenario no se explica como los resultados de la encuesta CID Gallup publicada el 18 de febrero del año en curso otorga al presidente Abinader una valoración positiva de su ejercicio de un 70%. La muestra consistió en una encuesta telefónica a un universo de 1200 personas con la pregunta de que si aprueba o desaprueba la gestión del presidente Abinader. Esto nos lleva a cuestionarnos ¿cuál debe de ser el indicador o la métrica que debe definir la precisión de las encuestas?, cual es el error muestral? Esto no es tan simple de analizar y una encuesta telefónico con ese universo no es una base eficaz ni fidedigna para establecer pronósticos, lamentablemente se le atribuye la misma validez a una encuesta levantada en el momento por una estación de radio o TV, o alguna de las que salen en los medios noticiosos, o a una encuesta telefónica automatizada por robot. Ninguna de esas modalidades tienen la precisión que se amerita para reflejar el sentir de la población en su conjunto, sin embargo, les dan la misma validez que una encuesta metodológicamente seria, que además de basarse en una muestra probabilística, preferentemente es una encuesta cara a cara donde cada hogar fue seleccionado de manera aleatoria, de secciones electorales, municipios, etc. y dentro del hogar se selecciona también aleatoriamente a un habitante de este y a parte del tema muestral, es fundamental el cuidado en el diseño de las preguntas y la estructura del cuestionario a aplicar.

En cuanto a las tendencias alrededor del fenómeno de la reelección nos llevan a dos temas neurálgicos vinculados con la calidad de la democracia, los cuales son: la equidad en la competencia electoral y el funcionamiento del estado de derecho. Ambos son mecanismos complementarios para limitar a aquellos presidentes que pretenden extender sus períodos en el tiempo más allá del tiempo establecido constitucionalmente. En la medida en que las reglas electorales limiten la capacidad de los presidentes en ejercicio de movilizar recursos e instituciones públicas a su favor, en esa misma medida otras variables, tanto económicas como sociales, van a poder entrar en juego para determinar su éxito electoral o no. De ahí la importancia de la rendición de cuenta como medio de trasparentar las acciones del gobierno a través de un mecanismo fiscalizador que responsabiliza a los gobernantes de sus actos y decisiones, en los distintos niveles de poder, y limita su acceso a recursos, decisiones, influencia y discrecionalidad, para evitar el exceso y abuso de poder. La rendición de cuentas en nuestro país es aún muy fragmentaria y se ha reducido principalmente a reportar, explicar las acciones del Estado y en rendir un informe del presupuesto general de la nación contentivo de los planes de inversión y gastos del gobierno, dejando de lado los detalles “in extenso” de las partidas del presupuesto, la justificación del gasto y la comprobación del uso racional de este. Esa omisión es preocupante porque particularmente en educación y servicios de salud, se han transferido enormes sumas de recursos sin ningún progreso y no se ha acompañado de otro paralelo con el destino y uso de los recursos otorgados.

Otro punto débil que incide desfavorablemente para que el presidente Abinader alcance su presumible proyecto reeleccionista lo constituye la inflación galopante que nos afecta. La inflación es un fenómeno muy comprometido para la economía porque se crea una espiral inflacionaria que toca todos los aspectos de la actividad económica, y como consecuencia de esto, pérdidas de empleos y adicionalmente se crea presión salarial y espiral precios-salarios peligrosísima para la economía. Entendemos que no han sido suficientes las medidas tomadas por las autoridades del Banco Central que consistieron básicamente en subir 50 puntos básicos a la tasa de política monetaria para colocarla en la referencia de 5%, disposición que pretende que al aumentar el tipo de interés disminuya el dinero en circulación, reduzca el consumo y por ende bajen los precios. Con esta medida también obligaría a los bancos a tener más dinero líquido en el encaje legal como garantía de sus depósitos y, por lo tanto, disminuiría la cantidad de dinero en circulación. ¿Pero son esas medidas suficientes para enfrentar la inflación? ¿Cuáles son los incentivos de la producción como único y valido mecanismo para enfrentar la inflación? Si no se combinan a tiempo esas medidas con otras que incentiven a su vez la producción, la espiral inflacionaria será incontrolable. Las autoridades monetarias han insistido en que este repunte de la inflación será pasajero, de manera que, aunque lo vigilen, no se están tomando disposiciones convenientes para aplicar una política monetaria más restrictiva. Entendemos que la inflación continuará debido a que existen variables exógenas y factores externos que están fuera del alcance de los coordinadores de políticas monetarias del país, como son los precios de los combustibles, las alzas de las materias primas importadas, el retraso de contenedores, entre otros, más esto no implica que este fenómeno se pueda controlar con las disposiciones pertinentes.

Como medida atenuante de este fenómeno es el control de la especulación y del acaparamiento, por igual es necesario desarrollar un plan de emergencia que contenga como eje fundamental la producción de granos básicos y alimentos, crear incentivos para la industria lechera, generación de inversión y empleo en la agricultura y el área rural, crear acuerdos con el sector empresarial, productivo y comercial, para mantener los precios de la canasta básica sin aumentos drásticos, limitar en las áreas urbanas el tránsito vehicular por número de placas para disminuir el consumo de combustibles, facilitar a cooperativas y pequeños productores el acceso al crédito para compra de productos de la canasta básica a granel, estimular las inversiones privadas, especialmente en infraestructura, para que haya más empleos, destinar más recursos públicos que se puedan utilizar en desarrollo productivo. La inflación puede llegar a consolidarse por lo que urge tomar la decisión de ir retornando, poco a poco, las políticas monetarias restrictivas para no provocar un colapso en la economía, fundamentalmente necesitamos reformas estructurales y estabilidad presupuestaria, menos gastos y más gastos de capital.

A esa realidad innegable se agrega la frustración y fracaso de la lucha anticorrupción, pregonado como lema de campaña del presidente Abinader, y no se visualizan logros reales, solo señales de lucha anticorrupción y de no tolerar la impunidad, más aun la realidad es que persisten los escándalos de corrupción que pareciera confirmar la percepción de que se vive de una manera permanente, y aunque estén denunciados como resultado de investigaciones, solo se ha destapado una caja de pandora, y la mayoría de los expedientes no fueron procesados correctamente y contienen incongruencias legales considerables que mantienen los procesos estancados. Mientras la corrupción permanece, se suman altos niveles de pobreza aun ante el supuesto crecimiento económico. La República Dominicana es un país con una economía en crecimiento que no logra disminuir los niveles de pobreza fruto de varios factores: la falta de creación de empleos, los bajos salarios, la concentración de la actividad productiva en la capital, el derroche público y el gasto corriente en base al populismo, el clientelismo y actos impunes de corrupción.

Ante los problemas sociales, las promesas incumplidas, los altos niveles de angus­tia, ansiedad y frustración que vive la población dominica­na, provocada fundamentalmente por el alza de los precios, el caos del tránsito urbano, la alta delincuencia y la in­seguridad en las calles, los asesinatos turbadores por razones banales, la red del narco política que opera aquí con altos poderes y que involucra legisladores y dirigentes po­líticos, la escasez de agua, la falta de empleos, la falta de calidad en la educación, la alta tasa de pobreza, la falta de infraestructura básica, todos estos temas, sumado a su carácter ambiguo y a la vez autoritario, tendrán un alto costo político para el perremeismo si intenta una reelección en el 2024, el camino no está allanado es un gobierno con suficiente apoyo, pero con debilidad en su capacidad de gestionar la política y de dar soluciones concretas a los problemas básicos y fundamentales.

“Cuando los políticos no tienen la capacidad de gobernar, crean las comisiones.”

Konrad Adenauer

Por Jacoba Hasbún

Relacionado