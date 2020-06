El 5 de julio y la crónica de una derrota anticipada

El escenario político electoral de la República Dominicana ha experimentado un importante giro en la recta final de la campaña con miras a la realización de la primera vuelta electoral a celebrarse en próximo 5 de Julio.

Hasta hace una semana se tenía la percepción de que la primera vuelta electoral serviría solamente para posicionar a los candidatos presidenciales con miras a participar en la segunda ronda electoral del 26 de Julio de este mismo año.

La publicación de los resultados de varias encuestas de las llamadas creíbles, como son Gallup, Greenberg y Mark Penn, han revoleteado en escenario electoral, produciendo un cambio de percepción hacia una definición en la misma primera vuelta a favor del candidato presidencial del PRM Licdo. Luís Abinader. Esta situación ocurre cuando el candidato del PRM se encontraba aún aislado en su domicilio contagiado con el virus SARS-COV-2 que produce la enfermedad conocida como Covid-19.

De las tres encuestas anteriormente mencionadas dos de ellas aseguran que Luis Abinader se va en la misma primera vuelta con un caudal de votos que va desde el 54 al 56 porcientos de los votos emitidos, mientras que la tercera encuestadora, que fue la Mark Penn, asegura que Abinader obtendría un 47 por ciento de los votos en la primera vuelta. Las tres encuestas coinciden en que si el Licdo. Luis Abinader no se llega a ir en la primera vuelta electoral lo haría en la segunda vuelta.

No hay muchas razones visibles que expliquen este cambio brusco en el comportamiento de un segmento importante de los electores, por lo que se especula que los poderes fácticos del país son los responsables de estar detrás de ese supuesto cambio en el escenario electoral dominicano.

En declaraciones ofrecidas a la televisión el Licdo. Francisco Javier García, uno de los más influyentes personajes políticos en el PLD, afirmó que el problema reside en que hay líderes de grupos económicos que se han apasionado con el candidato presidencial del PRM y por eso es que las encuestadoras que pertenecen a dichos grupos han emitido los resultados parcializados que todos conocemos.

Lo dicho en el párrafo anterior es algo bastante serio si se toma en cuenta que esos grupos económicos han sido aliados permanentes del PLD desde el 2004 hasta el momento, por lo que habría que averiguar las razones que han tenido dichos grupos para tomar la decisión de abandonar al candidato del PLD en la recta final de la campaña y asumir al Licdo. Luis Abinader, candidato del PRM.

Si los poderes económicos del país no están apoyando al PLD y su candidato en este momento crucial es porque se han dado cuenta de que no es posible que pueda ganar y ellos no quieren ser parte de una derrota producto del mal manejo político de quienes montaron esa candidatura mediante el fraude y el abuso del poder del gobierno.

La decisión de determinados grupos de poder económico de tomar partida en la recta final de la campaña tendrá como consecuencia que las elecciones se decidirán en la primera vuelta electoral del próximo 5 de Julio y no en una segunda vuelta como se había estado creyendo hasta hace poco de una semana.

Entonces los responsables de la victoria electoral de Abinader en la primera vuelta serán los grupos económicos que han decido apoyarlo en la recta final de la actual campaña y no el Dr. Leonel Fernández como ya se ha escuchado decir a dirigentes del PLD.

El Dr. Leonel Fernández, más bien ha sido también perjudicado por esa decisión de los grupos económicos ya que su caudal de votos ha sido reducido significativamente, quitándole también la oportunidad de ser quien decida el próximo presidente de la república para el período 2020-2024.

El PLD y su candidato no tenían ninguna posibilidad de ganar las elecciones en primera ni en segunda vuelta y ahora con la decisión de importantes grupos económicos de apoyar al candidato de la oposición Licdo. Luis Abinader, dicha candidatura ha sido sepultada antes de la fecha del entierro que estaba programada para el 26 de Julio.

El PLD saldrá del poder el próximo 16 de Agosto y de eso serán responsables el actual presidente de la república y la cúpula de dicho partido y del gobierno, por haber apostado a imponer como presidente a una persona que en términos políticos no califica ni para ser diputado, mucho menos para ser presidente de un país tan difícil y complicado para ser gobernado.

Lo que pasará en el PLD después de ahí está por verse pero estamos seguros de que se pedirá cuenta y los responsables tendrán que pagar con sus cabezas por haber llevado a ese partido a la división que provocó su salida del poder después de tenerlo por 16 años consecutivos.

Por Ing. José Pérez Méndez.

