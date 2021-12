El 48 aniversario del PLD

Este 15 de diciembre de este año 2021 el Partido de la Liberación Dominicana PLD, conmemora su 48 aniversario de fundación, lo que fue producto de un grupo de hombres y mujeres patriotas y de gran amor por su pueblo, encabezados por el profesor Juan Bosch, ejemplo de lucha, honestidad, dignidad y sacrificio, todos dispuestos a construir para el servicio de la sociedad dominicana, un verdadero instrumento político capaz de luchar por las necesidades mas sentidas del pueblo dominicano.

El primer paso fue la constitución del Partido, lo cual de materializo el 15 de diciembre de 1973 con la celebración del congreso constitutivo Juan Pablo Duarte, donde se formo el primer comité central del Partido compuesto por 21 miembros y presidido por el compañero Juan Bosch, su Sec. General lo fue Antonio Abreu y se integró un comité político de 5 miembros que además de Bosch y Abreu, lo integraron José Joaquín Vida Medina, Rafael Alburquerque y Franklin Almeida Rancier.

En este congreso se acordó que cada 4 años se celebraría un congreso ordinario, cuyo fin seria elegir un nuevo comité central y establecer las políticas y los planes de trabajo del siguiente cuatrienio, un paso importante de este congreso lo fue que se estableció una declaración de principios del partido, que Juan Bosch la describió de esta manera, ‘’La primera parte de la doctrina del Partido de la Liberación Dominicana podría expresarse con una pocas palabras, el PLD se propone terminar la obra que empezó Juan Pablo Duarte, la segunda parte de la doctrina le correspondería hablar de los derechos sociales de los Dominicanos’’.

De ahí en adelante el partido comenzó su lucha para construir una sólida organización política revolucionaria, que lograra el apoyo del pueblo para llevar adelante la dura lucha que había que llevar a cabo para acabar con el bipartidismo tradicional y con los malos gobiernos que habían sumido a nuestro pueblo en el atraso, la explotación y el hambre, lo que profundizo la desigualdad y la calidad de vida de los dominicanos.

En sus primeros años el partido se dedico a preparar y formar a sus dirigentes, con una sólida educación ideológica y política lo que combinado con la aplicación de los métodos de trabajo que empezaron a surgir como resultado de la Conferencia Salvador Allende, celebrada en el 1974, en la cual de adoptaron las bases teóricas para elaborar los métodos de trabajo del partido , lo que el compañero Juan Bosch lo dice de esta manera, ‘la base teórica de los métodos de trabajo del partido deben ir de lo particular a lo general para volver de lo general a lo particular’’.

Estos 48 años han sido de una gran experiencia para el PLD , que en este tiempo ha producido una serie de herramientas que han contribuido al desarrollo político del Partido, los métodos de trabajo , la unificación de criterios, el periódico vanguardia del Pueblo, La revista política, los esfuerzos concentrados, sus 9 congresos ordinarios y otros aportes al trabajo político partidario, todo bajo la sabia y correcta dirección del profesor Juan Bosch, maestro y guía del PLD y del Pueblo dominicano.

Todo esto fue de un gran beneficio para el desarrollo y fortalecimiento del partido, que con el liderazgo histórico del profesor Juan Bosch y con la practica diaria del trabajo político organizativo dio sus frutos y es así como en todos estos años que han pasado el partido se desarrollo derroto el bipartidismo e inicio a través de sus gobiernos una etapa de profundas transformaciones que han hecho posible importantes conquistas sociales , políticas y económicas en beneficio del pueblo dominicano.

Los 20 años de gobiernos del PLD, han producido importantes cambios en la Republica Dominicana, lo que ha sido posible porque el PLD ha Gobernado favoreciendo a la población mas humilde y mas necesitada, produciendo una obra de gobierno que, aunque sectores nacionales y extranjeros tratan de desconocer esta presente en la mente de la mayoría de los dominicanos.

Esta obra es bien visible y es imposible borrarla, la población agradecida la reconoce y la valora, porque sabe que el PLD es la organización que mas ha trabajado por su bienestar y progreso, hoy como principal fuerza política de la oposición el PLD se enfrenta, a todas las situaciones que se quieren crear para desarticular, desprestigiar y destruir al Partido de la Liberación Dominicana PLD, como fuerza política al servicio de los mejores intereses del pueblo dominicano.

Al llegar a este 48 aniversario de su fundación el PLD tiene ante si grandes retos y desafíos, que en su 9no. Congreso José Joaquín Bido medina , que tuvo el lema de, ´´Hacia la Transformación y el fortalecimiento de la identidad Partidaria´´, deben ser enfrentados de manera firme, con la convicción de que el Partido como fuerza política al servicio del pueblo dominicano, no se puede dar el lujo de distraerse de sus tareas fundamentales y mucho menos seguir el camino que quieren sus adversarios políticos nacionales y extranjeros.

Las resoluciones del IX congreso Bidó Medina deben ser la principal preocupación del PLD en estos momentos, ahora se hace necesario que los peledeistas se concentren en las grandes tareas que se tienen por delante y asuman su compromiso frente al partido en su lucha por la preservación de todo lo logrado en los gobiernos del PLD en favor del pueblo dominicano, de modo que se siga el camino que nos permita seguir corrigiendo errores y avanzando en el fortalecimiento del PLD, como un poderoso instrumento progresista al servicio del pueblo dominicano.

El presidente del partido y expresidente de la República Danilo Medina en el discurso de apertura del IX congreso José Joaquín Bidó Medina del PLD señalo que, “Lo realmente importan­te es que, entre todos, co­menzando por mí mismo, aceptemos nuestra par­te de responsabilidad, re­flexionemos acerca de los cambios que debemos lle­var a cabo y demos lo me­jor de nosotros para que el PLD salga fortalecido de esto”.

En este 48 aniversario la capacidad y fortaleza del partido debe descansar en un liderazgo y unas bases fuertemente identificados en el orden político e ideológico, comprometidas con el pueblo dominicano y en la línea de retomar principios y en la dirección de renovar y transformar el PLD de manera constante, de modo que el partido siga siendo un partido formado por hombres y mujeres conscientes de que la sociedad cambia, con la voluntad de ser agentes verdaderos de cambios, dispuestos a dirigir y realizar las transformaciones que demanda la sociedad dominicana.

El regreso al poder del PLD en el 2024 dependerá del trabajo tesonero de todos sus integrantes, el presidente del Partido compañero Danilo Medina ha sido bien claro señalando que, “para que el PLD regrese al poder, lo que necesitan es tener fuerza de voluntad. “con este ejército de hombres y mujeres que está organizado en este partido no tengo la menor duda”, “Estamos dándole prioridad al trabajo organizativo porque si no tenemos un partido fuerte, podemos tener el mejor candidato y no ganamos las elecciones, lo principal en estos momentos es la transformación, reestructuración y organización del Partido de la Liberación Dominicana’’.

En momentos en que el PLD es sometido a fuertes ataques de todo tipo mediante el uso de la mentira, la calumnia, la difamación, la judialización de la política y la difusión de falsos rumores con fines políticos, dirigidos a descalificar e intentar destruir al PLD, se hace necesario la férrea unidad de los peledeistas, de modo que se cree un muro de contención contra la perversidad, el odio y el rencor de algunos partidos y líderes políticos en su afán de descalificar al PLD.

En este 48 aniversario del PLD, los peledeistas debemos sentirnos orgullosos de todo lo logrado, si colocamos en una balanza Las cosas positivas ,de seguro que pesan mas que las negativas, los errores cometidos hay que corregirlos con una práctica política, que privilegie la humildad y el servicio al pueblo de manera transparente, de modo que se vea al partido como la conexión natural del pueblo para canalizar sus luchas y sus intereses., siendo un abanderado de los ciudadanos que aspiran a una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia y el progreso .

El 48 aniversario del PLD es una fecha importante para tener presente que seguirán fallando los que intentan destruir al PLD y su obra de gobierno y que esto será posible por el hecho de que el PLD siempre ha trabajado a favor del pueblo dominicano y sus sectores mas necesitados, siendo en todo este trayecto un soporte de nuestro sistema democrático y una garantía para la defensa de los intereses de la nación dominicana.

Conmemorar este 48 aniversario del partido de la Liberación Dominicana PLD, es un motivo para que tengamos presente que la lucha continua y que la garantía del éxito esta en la preservación del instrumento de lucha natural del pueblo dominicano, que es el partido de Juan Bosch, el partido de las realizaciones a favor del país, el partido que ha hecho avanzar la nación en su desarrollo y en la lucha contra la pobreza, el partido continuador de la obra de Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, Caamaño, Fernández Domínguez y tantos otros patriotas que ofrendaron su vida por la República Dominicana.

Larga vida y muchos éxitos al Partido de la Liberación Dominicana y a todos sus militantes y simpatizantes, en este 48 aniversario de su fundación y agradecimiento eterno al líder histórico profesor Juan Bosch, por haber fundado al PLD como instrumento de lucha del pueblo dominicano.

Por Luis Fernández

Relacionado