El 29% de los dominicanos quiere más educación crediticia y mejores ofertas de crédito, según estudio.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En República Dominicana el 29% de los consumidores con poca actividad crediticia ampliaría su uso del crédito si recibiera información sobre la disponibilidad y las ventajas, el 26% si se pudieran realizar pagos más bajos y el 21% si tuviera más claro el costo total del crédito, incluyendo las comisiones y los intereses.

En un estudio publicado por TransUnion, proveedor global de soluciones de información en República Dominicana, una mayoría significativa de consumidores, tanto de los consumidores sin productos de crédito (72%) como de los consumidores con poca actividad crediticia (69%), espera que su necesidad de crédito aumente en los próximos tres a cinco años.

Sin embargo, algo más de la mitad de los consumidores sin productos de crédito (53%) y el 47% de los consumidores con poca actividad crediticia declararon que la razón por la que no tomaban más crédito, o ningún crédito en el caso de los consumidores sin productos de crédito, era no querer endeudarse. Esto aún significa que la mayoría de los consumidores, en particular dentro del grupo de los consumidores con poca actividad crediticia, están buscando obtener mayor acceso al crédito y aprovecharlo para sus necesidades financieras.

La preocupación por perder el control de sus finanzas fue también una de las razones indicadas por el 34% de los consumidores con poca actividad crediticia para no pedir más créditos. A nivel mundial, el deseo de evitar el endeudamiento fue la razón más citada para no querer más crédito, con la excepción de Canadá.

El estudio global “Expandiendo el acceso al crédito: Una perspectiva más profunda sobre los consumidores sin productos de crédito y con poca actividad crediticia”, incluyó un análisis del comportamiento crediticio de los consumidores en Canadá, Colombia, Estados Unidos, Hong Kong, India y Sudáfrica, así como una encuesta global en línea a más de 11.100 consumidores en República Dominicana, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos y Filipinas.

