El 25 de noviembre: un día que llora a cinco héroes de América Latina

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El 25 de noviembre llora a cinco héroes de América Latina: las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, Fidel Alejandro Castro Ruz y Diego Armando Maradona. Es un día de llanto y sombría recordación. ¡Llora el alma latinoamericana! ¡Llora, llora!

La tristeza brota de la región como un manantial de dolor, enlutecida por la muerte de sus grandes hombres. ¡Llora, llora!

Llora el alma dominicana por el brutal asesinato de las Mirabal, en 1960. Fueron devoradas por la maquinaria de muerte del tirano Rafael L. Trujillo, junto a su chofer Rufino de la Cruz. Sesenta años después, el luto aún ensombrece el alma de la patria.

La memoria histórica dominicana está herida por semejante atrocidad. Pronto curará, pues esta bella isla sabe curar las heridas de sus mejores hijos.

Las llamadas ‘Mariposas’ recibieron un homenaje póstumo: en su honor, fue declarado el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Fue instituido en 1999 por la Organización de las Naciones Unidas.

Llora el corazón del Caribe, por el deceso en 2016 de Fidel Castro, un guerrero del tiempo que es una llama viva. El líder cubano es un pedestal en la estupenda Cuba.

Claro, Fidel fue imán estremecedor que encantó a generaciones de latinoamericanos; la juventud lo admiraba con devoción, lo tenía como un ídolo y lo adoraba con la acción. Fidel fue el ‘padre’ espiritual de muchos hijos.

Uno de ellos era Maradona. “Para mí fue como un segundo padre, porque me aconsejó, me abrió las puertas de Cuba cuando en Argentina había clínicas que me la cerraban, no querían la muerte de Maradona. Y Fidel me las abrió de corazón”, expresó alguna vez el argentino.

¡Llora por Maradona! ¡Llora!

El gran argentino fue un héroe deportivo. En todo fue humano: hasta en sus debilidades. “Soy hombre: nada humano me es ajeno”, podía repetir con Terencio.

El fútbol era para él una verdadera religión; lo adoraba con total devoción. Ganó la Copa del Mundo en 1986, se convirtió en un ídolo del balonpié, y conquistó lauros admirables.

“Un día jugaremos juntos en el cielo”, escribió con pesar Edson Arantes do Nascimento, ‘Pelé’, el astro brasileño del fútbol.

Murió Maradona. ¡Llora, llora!