Ejército incauta más de 5 mil libras de ajo en Valverde EL NUEVO DIARIO, VALVERDE.- El Ejército de la República Dominicana (ERD) incautó este miércoles cinco mil 500 libras de ajo que eran transportadas en 250 sacos en un camión volteo en el puesto de chequeo de Laguna Salada, de Valverde. De acuerdo al coronel José Manuel Durán Infante, comandante de la Cuarta Brigada, con este cargamento, suman 14 mil 359 libras de ajo las incautadas en los primeros 15 días de mayo, y dos mil 775 los indocumentados apresados en ese período. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #ElNuevoDiarioRD

