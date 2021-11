Ejecutivos de la NBA admiten la actual mala fama de Kyrie Irving

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Hace unos días Eric Adams, flamante nuevo alcalde de Nueva York, acababa de un plumazo con las esperanzas de Kyrie Irving por volver a jugar. Su entorno había filtrado que el jugador esperaba que la llegada del nuevo alcalde derivase en una revisión de la normativa respectiva a la vacunación. Sin embargo, el político ha negado cualquier intención de cambiar la normativa para que las personas no vacunadas accedan a eventos multitudinarios a puerta cerrada. Lo cual implica que a Irving se le acaban los clavos ardiendo a los que agarrarse después de que Sean Marks le apartase del equipo de forma definitiva.

Inmediatamente después de cerrarse esta última ventana, Michael Scotto ha pasado el rastrillo a algunas gerencias NBA para calibrar qué opinión merece la situación del base. Algunos de los testimonios que publica en su artículo para HoopsHype son lapidarios. «Todas las oficinas de la NBA le temen. No es nuevo, antes de su renuncia a la vacuna ya era un tipo en el que las gerencias no confían. Los entrenadores recelan de él» declara uno de los siete ejecutivos consultados. Irving acarrea una fama más que merecida de jugador incorregible. No es alguien problemático en el sentido más común, sino un alma libre de conducta impredecible.

Un asistente que ha trabajado con él varios años lo expone bien. «Va a hacer las cosas a su manera. Como entrenador esperas que los jugadores al menos intenten adaptarse a ti. Si a él no le gusta la filosofía que ve, lo hará a su manera». Pero si una personalidad tan fuera de lo común ya era vista como un riesgo difícil de asumir, su decisión con respecto a la vacuna le sitúa en la cotización más baja de su carrera a lo largo y ancho de la liga. A la pregunta sobre qué equipos podrían jugársela actualmente por Irving, la respuesta es tajante. «Solo veo viable un intercambio con los Sixers por Ben Simmons» afirma un tercer ejecutivo. Una proclama que, aun teniendo sentido, el resto de entrevistados no terminan de compartir.

