Ejecutivo retira 350 oficiales PN cuando el país aún no se repone del impacto asesinato de esposos

Por Luis Brito domingo 4 de abril, 2021
Fachada frontal palacio Policía Nacional.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo dispuso la noche de este domingo el retiro de 350 oficiales de la Policía Nacional, cuando aún la sociedad dominicana no se repone del impacto causado por el asesinato de dos cristianos (esposos) en Villa Altagracia, a manos de seis efectivos policiales.

El retiro de los 350 oficiales de la institución del orden se aplica por recomendación del Consejo Superior Policial, dice una nota servida por la Oficina de Información y Prensa de la Presidencia de la República.

Los retiros, que incluyen a 62 coroneles, afectan a oficiales superiores y subalternos, con disfrute de sueldos, conforme establece la resolución.

“Trescientos Cincuenta oficiales de la Policía Nacional fueron colocados en honrosa posición de retiro por el Poder Ejecutivo, atendiendo una solicitud del Consejo Superior Policial”, dice el texto suministrado por el Palacio Nacional.

El motivo de los retiros es por edad y antigüedad en el servicio policial.

A continuación, la lista completa con los nombres de los pensionados en la PN:

No.RANGONOMBRE
1CORONELABREU TABAR, ONIL A.
2CORONELAQUINO EUGENIO,LIC.FRANCISCO LL.
3CORONELBAEZ UBIERA, LIC. GUILLERMO
4CORONELCASTRO CASTILLO, LIC. PEDRO JOSE
5CORONELCASTRO ULLOA, MARCELO
6CORONELCORDERO, PABLO
7CORONELCRUZ GUZMAN, CARLOS ANTONIO
8CORONELFELIZ NOVAS, JUAN
9CORONELFERNANDEZ TAVERAS, MANUEL R.
10CORONELFIGUEROA, LIC. FELIX FRANKLIN
11CORONELGARCIA ALVAREZ, LIC. LEONARDO F.
12CORONELGOMEZ GERALDINO, FELIX A.
13CORONELGONZALEZ GONZALEZ, LIC. RAMON MA.
14CORONELHERNANDEZ MA–ON, RAMON
15CORONELHERNANDEZ, PANTALEON
16CORONELLLUVERES URE#A, LIC.JOSE ARISMENDYS
17CORONELMARTINEZ POLANCO, JOSE RAMON
18CORONELMATEO URIBE, LIC. CANDIDO A.
19CORONELMATOS DIAZ, TEODORO MIGUEL
20CORONELMORROBEL VILLAMAN, LIC.FRANCISCO A
21CORONELOGANDO DE OLEO, DR.FERNANDO ANTONIO
22CORONELPIMENTEL MOJICA, VICTOR ML.
23CORONELRAMIREZ DE LA CRUZ, LIC. SIXTO
24CORONELRAMOS VIOLA, BIENVENIDO ANT.
25CORONELRODRIGUEZ GARCIA, ELIDO ALFREDO
26CORONELRODRIGUEZ, LIC.JULIO JUSTINO
27CORONELSANCHEZ CORNIELES, MIGUEL
28CORONELSANCHEZ, NELSON YHOVANY
29CORONELSANTAMARIA FONDEUR, MANUEL E.
30CORONELSCHARBAY VASQUEZ, ING.RICARDO ANT.
31CORONELTEJADA BAEZ, LIC. VICTORIANO
32CORONELVARGAS ALMANZAR, LIC. DOMINGO F.
33CORONELVASQUEZ FCO., LIC.BIENVENIDO
34CORONELVICTORIANO FABIAN, LIC. BIENVENIDO
35CORONELBELLO ALMONTE, LIC. JUAN ANT.
36CORONELJIMENEZ GOMEZ, LIC. AQUILINO E.
37CORONELPICHARDO CONT., AMELIO DE JS.
38CORONELSORIANO GARCIA, LIC. RIQUERME I.
39CORONELABAD ENCARNACION, ROSALIO
40CORONELALCANTARA OVIEDO, LIC.DIOGENES D/JS.
41CORONELCRISOSTOMO, RAMON
42CORONELDE LEON DE LA CRUZ, SATURNINO
43CORONELFELIZ ALCANTARA, ERNESTO
44CORONELGERMOSEN, JULIO ERNESTO
45CORONELGONZALEZ MORALES, LEONCIO
46CORONELHEREDIA HERNANDEZ, YNES
47CORONELJOSE, LUIS NIDIO
48CORONELLANTIGUA PAULINO, CANDIDO
49CORONELLORA BATISTA, RAMON D.
50CORONELMARRA CORNIELLE, DR. ROBERTO
51CORONELMONTERO ALCANTARA, LIC.BENERADO
52CORONELMONTERO AMADOR, FREDDY
53CORONELMONTERO, LIC. FELIX
54CORONELROSARIO AQUINO, JOSE MIGUEL
55CORONELROSARIO SANTANA, ORLANDO ANT.
56CORONELSANCHEZ CHAPMAN, JOSE DOLORES
57CORONELAGUERO ENCARNACION, ALTAGRACIA
58CORONELCASTILLO CASTILLO, LUIS G.
59CORONELCEBALLO FERMIN, LIC.CONSTANTINO V.
60CORONELDOMINGUEZ REYES, DIONICIO ANT.
61CORONELGUZMAN PERALTA, KATIUSKA C.
62CORONELLORA DIAZ, RAFAEL ANT.
63TTE.COR.ACEVEDO, JUAN FRANCISCO
64TTE.COR.AGUERO, DIONICIO
65TTE.COR.AQUINO, CARLOS ERCILIO
66TTE.COR.ARIAS MATEO, ANGEL SALVADOR
67TTE.COR.CARELA, LUCAS
68TTE.COR.CEDANO SANTANA, FELIX
69TTE.COR.CONTRERAS GUERRERO, MIGUEL A.
70TTE.COR.DE JESUS URE–A, JACINTO ML.
71TTE.COR.DE LA CRUZ, APOLONIO
72TTE.COR.DE LEON FLORES, LORENZO
73TTE.COR.DE LOS SANTOS MONTERO, EDUARDO
74TTE.COR.DE LOS SANTOS MU–OZ, CANDIDO
75TTE.COR.DIAZ PINALES, JUAN
76TTE.COR.DIAZ RODRIGUEZ, LIC. DANIEL
77TTE.COR.DOMINGUEZ MORCELO, PEDRO M.R.
78TTE.COR.DYETT GUILLEN, LIC. MOISES
79TTE.COR.FEBRILLET, JUAN BAUTISTA
80TTE.COR.FERRER, ALEJANDRO ALBERTO
81TTE.COR.GUTIERREZ RODRIGUEZ, LUIS EMILIO
82TTE.COR.LEBRON MARI–EZ, LIC. VICTOR
83TTE.COR.LORA GARCIA, BERNARDINO
84TTE.COR.MARTINEZ ASENCIO, ELADIO
85TTE.COR.MARTINEZ SOSA, RAMON E.
86TTE.COR.MEJIA PE–A, JUAN FRANCISCO
87TTE.COR.NU–EZ JORGE, GUILLERMO ANTONIO
88TTE.COR.NU–EZ NU–EZ, DR.ANDRES
89TTE.COR.ORTIZ MA–ON, JUAN ANTONIO
90TTE.COR.PEREZ MORILLO, FELIX
91TTE.COR.PINEDA REYES, BIRQUIN
92TTE.COR.POLANCO TAVAREZ, CARMEN RAMON
93TTE.COR.PORTES MATEO, JULIO CESAR
94TTE.COR.RAMIREZ OVIEDO, LUIS ML.
95TTE.COR.RAMIREZ POZO, LUIS MANUEL
96TTE.COR.RAMIREZ RAMIREZ, VALENTIN
97TTE.COR.ROBLES, DIOMEDES
98TTE.COR.SAINT HILAIRE CRUZ, GENARO ANTONIO
99TTE.COR.SUAREZ PAULINO,JUAN
100TTE.COR.VALLEJO BAUTISTA, FRANCISCO
101TTE.COR.VIZCAINO SEPTIMO, AGRIPINO
102TTE.COR.ZAPATA, JOSE FRANCISCO
103TTE.COR.ABREU PAEZ, MIGUEL DAVID
104TTE.COR.AGRAMONTE AGRAMONTE, ANIBAL
105TTE.COR.ALBURQUERQUE DE LA CRUZ, LUIS E.
106TTE.COR.AMARANTE URE–A, HILDA
107TTE.COR.BAUTISTA RAMIREZ, JULIO CESAR
108TTE.COR.CEPEDA, JULIAN
109TTE.COR.CLASE BRITO, LIC. COSME DAMIAN
110TTE.COR.GOMEZ CABRAL, JOSE EUGENIO
111TTE.COR.GONZALEZ, ANGEL
112TTE.COR.HERNANDEZ, RAFAEL OLEGARIO
113TTE.COR.JAVIER BASORA, RAMON
114TTE.COR.MARTINEZ SPENCER, ISABEL ALTAGRACIA
115TTE.COR.MEJIA MORETA DE M., DIGNA M.
116TTE.COR.PEREZ PEREZ, AURORA ELENA
117TTE.COR.ROBLES DE LA CRUZ, ING. JULIO C.
118TTE.COR.RODRIGUEZ, JOSE ELIAS
119TTE.COR.ROSADO TORRES, JOSE
120TTE.COR.ROSARIO, MIGUEL EDUARDO
121TTE.COR.SCHOUWE FEBRILLET, FREDDY F.
122TTE.COR.URE–A NU–EZ, LIC. CARMEN
123TTE.COR.VALENZUELA DE LOS SANTOS, JUAN
124TTE.COR.VARGAS, EXPEDITO
125TTE.COR.MED.MARTINEZ RODRIGUEZ, LIC. ERCIA B.
126TTE.COR. INGENIERODE LA CRUZ POLANCO, ING. PEDRITO
127MAYORABREU CASTILLO, SANTO
128MAYORASTACIO PEGUERO, ALFREDO
129MAYORBAEZ AYBAR, ENRIQUILLO
130MAYORBERROA PIMENTEL, ISIDRO
131MAYORCARRASCO FELIZ, ADOLFO
132MAYORCUEVAS MATEO, MANUEL ANTONIO
133MAYORDE LOS SANTOS DOTEL, OSVALDO
134MAYORDE LOS SANTOS, BRIGIDO
135MAYORFERMIN RODRIGUEZ, JOSE LEODORO
136MAYORGOMEZ INIRIO, FRANCISCO
137MAYORGONZALEZ, RAFAEL
138MAYORHEREDIA PERDOMO, MARIO
139MAYORJAVIER, MARTIN
140MAYORJIMENEZ SABINO, ISIDRO
141MAYORLINARES REYES, ANGEL DANILO
142MAYORMEDINA, AUGUSTO JOSE
143MAYORMENDEZ MENDEZ, JULIO
144MAYORMERCEDES HDEZ., JOAQUIN ANT.
145MAYORMONTERO MONTERO, FELIX
146MAYORPARRA, LIC. ANDRES
147MAYORPEREZ FERNANDEZ, ING. ISRAEL A
148MAYORPEREZ MORROBEL, JOSE LUIS
149MAYORPEREZ VALDEZ, ANTONIO
150MAYORREYES RODRIGUEZ, DOMINGO M.
151MAYORRODRIGUEZ MEJIA, PAULINO
152MAYORSUERO FAMILIA, FULGENCIO
153MAYORUBRI FORTUNA, LIC. LEONIDAS ANT.
154MAYORBATISTA, FLORENTINO
155MAYORBERROA MORILLO, TOMAS AQUILES
156MAYORBERROA, RAMON
157MAYORBREA, LIC. JULIAN
158MAYORDE LOS SANTOS, ANTOLIN
159MAYORDE PAULA VIZCAINO, DIGNO
160MAYORESPAILLAT CASTILLO, HERIBERTO
161MAYORESTRELLA FLETE, SALVADOR E.
162MAYORFIGUEREO MARTINO, DR. CARLOS A.
163MAYORFRANCO CARVAJAL, JUAN BTA.
164MAYORFRIAS MATOS, ING. SANTIAGO
165MAYORGONZALEZ, FIDIAN
166MAYORHERNANDEZ TERRERO, ANA M. A.
167MAYORJAQUEZ MARTINEZ, NEIDA M.
168MAYORLEBRON SALAZAR, JUAN R.
169MAYORLEDESMA VASQUEZ, MIGUEL M.
170MAYORLEOCADIO RAMIREZ, RAMON
171MAYORLORA DELMONTE, LIC. LUIS F.
172MAYORLUNA PE–A, MANUEL JOAQUIN
173MAYORMARTINEZ RODRIGUEZ, DANIEL DAVID
174MAYORMARTINEZ VASQUEZ, FRANCISCO
175MAYORPEREZ BENGOA, JAIME RAFAEL
176MAYORTURBI EVANGELISTA, DRA.MARIA A.
177MAYORURBAEZ ALCANTARA, BERTANEA
178MAYOR MED.ALVAREZ ALMANZAR, LIC.MARIA M.
179MAYOR INGENIERORICART MACHADO, ING. RAMON ARTURO
180CAPITAN, P.N.ABREU PASTORIZA, RAFAEL S.
181CAPITAN, P.N.ABREU, ANTONIO
182CAPITAN, P.N.ACOSTA RODRIGUEZ, ANGEL D.
183CAPITAN, P.N.ACOSTA RODRIGUEZ, JUAN TOMAS
184CAPITAN, P.N.ALVAREZ REYES, JUAN
185CAPITAN, P.N.AMADOR RAMIREZ, CARLOS ML.
186CAPITAN, P.N.BAUTISTA VALERA, BARTOLO
187CAPITAN, P.N.BERNABE MELO, PORFIRIO
188CAPITAN, P.N.CORDERO PICHARDO, CORPORAN
189CAPITAN, P.N.CORPORAN COCO, JOSE MIGUEL
190CAPITAN, P.N.CUBILETE PEREZ, CARLOS
191CAPITAN, P.N.DE LA CRUZ DEL ROSARIO, ANDRES
192CAPITAN, P.N.DURAN URE–A, ZOILA GABRIELA
193CAPITAN, P.N.ENCARNACION DURAN, ANDRES BERNARDO
194CAPITAN, P.N.ESTEVEZ, JUAN JOSE
195CAPITAN, P.N.ESTEVEZ, MIOSOTIS
196CAPITAN, P.N.FAMILIA PANIAGUA, HUMBERTO
197CAPITAN, P.N.FELIZ, VICTOR DANIEL
198CAPITAN, P.N.FLORENTINO MONTERO, ARCADIO
199CAPITAN, P.N.GARCIA DIAZ, CARLOS E.
200CAPITAN, P.N.GARCIA MARTINEZ, JORGE
201CAPITAN, P.N.GONZALEZ SADY, PABLO R.
202CAPITAN, P.N.HERASME DIAZ, MARTIN
203CAPITAN, P.N.HERNANDEZ DIAZ, DANIEL
204CAPITAN, P.N.HERNANDEZ, MANUEL ANTONIO
205CAPITAN, P.N.JAQUEZ DE LA CRUZ, PASCUAL
206CAPITAN, P.N.JORGE RAMIREZ, GABRIEL
207CAPITAN, P.N.LEDESMA DOLORES, EPIFANIO
208CAPITAN, P.N.LOPEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO
209CAPITAN, P.N.LOPEZ MOLINA, JESUS NARCISO
210CAPITAN, P.N.MARTE CRISOSTOMO, ALFREDO
211CAPITAN, P.N.MENA, JUAN FRANCISCO
212CAPITAN, P.N.MENDEZ VENTURA, ALEJANDRO E.
213CAPITAN, P.N.MERCADO BACILIO, ASI.DENT. LUCINDA
214CAPITAN, P.N.MIESES CASTILLO, NAZARIO
215CAPITAN, P.N.MONTERO JIMENEZ, CARMITO M.
216CAPITAN, P.N.NOLASCO, ENRIQUE
217CAPITAN, P.N.OVALLE, MIGUEL
218CAPITAN, P.N.PAREDES DE JESUS, PABLO
219CAPITAN, P.N.PAREDES, LIC. VIRGILIO
220CAPITAN, P.N.PEREZ OGANDO, SEVERINO
221CAPITAN, P.N.PI–A LORENZO, YSIDRO
222CAPITAN, P.N.RAMIREZ ECHAVARRIA, LUIS MANUEL
223CAPITAN, P.N.RECIO, AMERICO
224CAPITAN, P.N.RIVERA RIVERA, MARTIRES
225CAPITAN, P.N.RIVERA, MANUEL EMILIO
226CAPITAN, P.N.ROQUE MARTINEZ, SANTOS LAUREANO
227CAPITAN, P.N.SANCHEZ ADAMES, LIC. ELADIO
228CAPITAN, P.N.UPIA ABREU, JORGE
229CAPITAN, P.N.VICTOR PUELLO, JOSE ANTONIO
230CAPITAN, P.N.BASORA MENDEZ, RAMON CAYETANO
231CAPITAN, P.N.CABRERA GUZMAN, DR. PEDRO JUAN
232CAPITAN, P.N.CONCHA DE POLANCO, CARMEN L.
233CAPITAN, P.N.DE LA ROSA DE LA ROSA, BEATICO
234CAPITAN, P.N.DE LEON, EUSTAQUIO
235CAPITAN, P.N.DIAZ NU–EZ, LIC.JUAN ESTEBAN
236CAPITAN, P.N.EVANGELISTA JEREZ, DRA. MARTA M.
237CAPITAN, P.N.FAMILIA VIOLA, LICDA BERNARDA
238CAPITAN, P.N.FELICIANO NOLASCO, LIC.JULIO C.
239CAPITAN, P.N.LEDESMA PLATA, LIC.FELIX M D/L S.
240CAPITAN, P.N.MA–ANA ADAMES, RADHAME
241CAPITAN, P.N.MARTES BLONDEN, ALQUIMEDES
242CAPITAN, P.N.MEDRANO LAJARA, JUAN ANT.
243CAPITAN, P.N.MEJIA BUTTEN, MARCIAL ODALIS
244CAPITAN, P.N.NU–EZ, FERNANDO
245CAPITAN, P.N.OLMOS HERNANDEZ, JUAN B.
246CAPITAN, P.N.OVANDO MEJIA, ROBINSON M.
247CAPITAN, P.N.PEREZ GAVI–O, FRANCISCO RAMON
248CAPITAN, P.N.PIMENTEL MEDINA, NANCY DE REGLA
249CAPITAN, P.N.PINALES, LIC. JUAN ANTONIO
250CAPITAN, P.N.ROSARIO MOREL, ROSA MARIA
251CAPITAN, P.N.SANTANA VIZCAINO, HIPOLITO
252CAPITAN, P.N.SUAREZ MADRIGAL, JUAN R.
253CAPITAN, P.N.TENA ARAGONEZ, DIOGENES GUILLERMO
254CAPITAN, P.N.URE–A REYES, FELIX ML
255CAPITAN, P.N.VARGAS DE REYNOSO, ARACELIS
256CAPITAN, P.N.VERA VALDEZ, NESTOR MANUEL
2571ER.TTE., P.N.BAEZ RODRIGUEZ, MARTIN A.
2581ER.TTE., P.N.CALDERON HDEZ, CRECENCIA DEL C
2591ER.TTE., P.N.CORTORREAL GUZMAN, JUAN CRISOSTOMO
2601ER.TTE., P.N.DE JESUS PRENSA, LIC. EUGENIA
2611ER.TTE., P.N.DE LA CRUZ MANZUETA, MARIO
2621ER.TTE., P.N.DE LA ROSA PEREZ, ALTAGRACIA
2631ER.TTE., P.N.DURAN DELGADO, SANTO
2641ER.TTE., P.N.FERRER FRAGOSO, YSAIAS
2651ER.TTE., P.N.GUERRERO PAULINO, MARIA MAGDALENA
2661ER.TTE., P.N.MEJIA, NICOLAS
2671ER.TTE., P.N.MENDEZ, ISIDRO
2681ER.TTE., P.N.MORALES SEPULVEDA, JOSE
2691ER.TTE., P.N.MOTA ROSARIO, LUIS R.
2701ER.TTE., P.N.NU–EZ GARCIA, ENF. JUANITA
2711ER.TTE., P.N.ORTEGA GARCIA, JUAN E.
2721ER.TTE., P.N.PASCUAL MARIANO, LEOCADIO
2731ER.TTE., P.N.PAULINO HERNANDEZ, PONCIANO
2741ER.TTE., P.N.PEREZ FRANCISCO, LICDA.SOCORRO DEL P.
2751ER.TTE., P.N.RAMIREZ ALVAREZ, MODESTO
2761ER.TTE., P.N.RAMIREZ MORENO, GREGORIO
2771ER.TTE., P.N.REYES FELIZ, ENF. RAMONA G.
2781ER.TTE., P.N.RODRIGUEZ DE HDEZ., GEORGINA
2791ER.TTE., P.N.RODRIGUEZ MENDOZA, IDALISA
2801ER.TTE., P.N.ROMAN MARTINEZ, LOURDES DAISY
2811ER.TTE., P.N.ROSARIO BATISTA, JUAN N.
2821ER.TTE., P.N.TURBI, ROSA ERVIRA
2831ER.TTE., P.N.VASQUEZ ROSADO, FLORA M.
2841ER.TTE., P.N.ABREU CASTILLO, DR. MIGUEL T.
2851ER.TTE., P.N.ALFONSECA, LEONARDO
2861ER.TTE., P.N.AMADOR BERROA, LIC. JOSE ALTAGRACIA
2871ER.TTE., P.N.BAEZ MENDOZA, JOSE ANT.
2881ER.TTE., P.N.BREA DIAZ, GILTON
2891ER.TTE., P.N.BURGOS GOMEZ, FABIO ANTONIO
2901ER.TTE., P.N.BUSI BERROA, ESTANISLAO
2911ER.TTE., P.N.CASILLA, BENARDINA
2921ER.TTE., P.N.DE LEON RODRIGUEZ, LIC.DIEGO
2931ER.TTE., P.N.DIAZ REYES, JOSE B.
2941ER.TTE., P.N.DIAZ TEJEDA, BETTY MARGARITA
2951ER.TTE., P.N.ESTEVEZ DE LA ROSA, FRANCISCO ANTONIO
2961ER.TTE., P.N.FELIZ YOSEF, CHEL
2971ER.TTE., P.N.FERMIN MARTES, NORI YSABEL
2981ER.TTE., P.N.FLORENTINO, SIGFRIDO ANTONIO
2991ER.TTE., P.N.FRANCO CARO, JUAN ALBERTO
3001ER.TTE., P.N.GANTIER, LIC. REYMUNDO
3011ER.TTE., P.N.GARCIA LARA, FRANCISCO E.
3021ER.TTE., P.N.GARCIA VILLAMAN, DR. MARTIN FCO.
3031ER.TTE., P.N.GOMEZ RAMIREZ, ALEJANDRO A.
3041ER.TTE., P.N.GUILLEN JAVIER, FELICIA
3051ER.TTE., P.N.GUZMAN LOPEZ, RAFAEL A.
3061ER.TTE., P.N.JIMENEZ CANCU, JULIO CESAR
3071ER.TTE., P.N.LOPEZ FRIAS, LIC. HECTOR RAFAEL
3081ER.TTE., P.N.MEDRANO, GUILLERMO
3091ER.TTE., P.N.MORENO, RICARDO ANT.
3101ER.TTE., P.N.MOTA FELIZ, PEDRO
3111ER.TTE., P.N.NABARRO OGANDO, ENF. ANTONIA
3121ER.TTE., P.N.PERALTA LUNA, ABRAHAN
3131ER.TTE., P.N.PEREZ, JUAN ALBELARDO
3141ER.TTE., P.N.PEREZ PE–A, PEDRO ALEJANDRO
3151ER.TTE., P.N.PINALES SOTO, ENEDINA PAULA
3161ER.TTE., P.N.PLATA CUEVAS, FRANCISCO
3171ER.TTE., P.N.PRADO DE LA CRUZ, LIC. JUAN PABLO
3181ER.TTE., P.N.RAMOS GONZALEZ, CESAR EDUVIGIS
3191ER.TTE., P.N.REYES DE LEON, JULIO RAFAEL
3201ER.TTE., P.N.ROLDAN PEREZ, JOSE RENE
3211ER.TTE., P.N.ROSARIO S., LIC. CLEMENTINA D/C
3221ER.TTE., P.N.ROSARIO VASQUEZ, CASIMIRO REY
3231ER.TTE., P.N.SANTOS MARTINEZ, FELIX ANTONIO
3241ER.TTE., P.N.SANTOS, VICTOR RADHAMES
3251ER.TTE., P.N.SILVESTRE POLANCO, SANTO A.
3261ER.TTE., P.N.SOSA ALMONTE, LEONIDAS
3271ER.TTE., P.N.SOTO, PEDRO
3281ER.TTE., P.N.SURIEL DIAZ, JOSE ML.
3291ER.TTE., P.N.VALERIO VALERIO, RAFAEL
3301ER.TTE., P.N.VASQUEZ, MERY
3311ER.TTE., P.N.VELEZ AGUILERA, CARLOS MARIA
3321ER.TTE., P.N.VELEZ GENAO, EVARISTO
3332DO.TTE., P.N.CRUZ, LIC. JULIO LEONARDO
3342DO.TTE., P.N.SILVESTRE SANTANA, DR. NEUDIS E.
3352DO.TTE., P.N.TAVAREZ MOREL, HIPOLITO
3362DO.TTE., P.N.DE LOS SANTOS PACHECO, JOSEFA
3372DO.TTE., P.N.DURAN DE CRUZ, JULIA G.D/LA ACENCION
3382DO.TTE., P.N.FLORES ALVAREZ, CESAR RUBEN
3392DO.TTE., P.N.HEREDIA CABRAL, JUAN EUSEBIO
3402DO.TTE., P.N.HERNANDEZ DE LA CRUZ DE GRULLON, GERMANI
3412DO.TTE., P.N.MUESES MARTINEZ, FELIX
3422DO.TTE., P.N.MUESES, LUZ MARIA
3432DO.TTE., P.N.MU–OZ JIMENEZ, ADRIANO
3442DO.TTE., P.N.MU–OZ MATOS DE MARTINEZ, LUCRECIA Y.
3452DO.TTE., P.N.PEREZ CONCEPCION, JUAN M.
3462DO.TTE., P.N.PEREZ, ANGEL DANILO
3472DO.TTE., P.N.REYES MORA, JOSE YSABEL
3482DO.TTE., P.N.VELOZ SANTANA, JULIAN
3492DO.TTE., P.N.VILLAVICENCIO, FELIX MARIA
3502DO.TTE., P.N.ZABALA RODRIGUEZ, ANDREA

 