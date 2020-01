(VIDEO) Ejecutan orden de arresto a otros dos implicados en un altercado en Cotuí

View this post on Instagram

en el hecho donde 9 personas resultaron heridas en Cotuí EL NUEVO DIARIO,SÁNCHEZ RAMÍREZ.- La Policía Nacional y el Ministerio Público en Cotuí, ejecutaron este sábado la orden de arresto de un hombre que está siendo solicitado por las autoridades de esa demarcación, quien está siendo acusado de participar en el incidente ocurrido en un centro de bebidas alcohólicas, donde resultaron heridas varias personas. La orden número 352-2020-AJ-00057, fue ejecutada contra el nombrado Oscar Núñez Liriano (Bebé), quien se encuentra ingresado en el Centro Médico Guadalupe bajo custodia policial. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord