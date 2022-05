(VIDEO) Eglenin Morrison: “Repensando El Estado” reconoce a todos los partidos de RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El joven emprendedor Eglenin Morrison aseguró este domingo que su libro llamado Repensando el Estado, reconoce todos los partidos del país y que no los divide.

“Este libro reconoce que todos los partidos de la República Dominicana, todos sus lideres han apostado al futuro del país. Este libro no divide a este país, este libro unificará los criterios del sistema político y la democracia… Es un libro que representa lo tricolor, lo de nuestro padres fundadores, Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella”, aseguró.

Durante el lanzamiento de la obra, el consultor argentino, Daniel Ivoskus, tuvo una intervención.

Repensando el Estado tiene 400 páginas, y es el resultado de las visitas realizadas por su autor, Eglenin Morrison a las 32 provincias y sus municipios, donde plantea las necesidades de la gente y sus metros cuadrados.

“El, salió a poner el oído en el corazón del pueblo”, dijo Ivoskus.

El consultor político argentino al leer su prólogo, plantea que la democracia es sistemáticamente empujada a buscar mecanismos de adaptación que le permita sobrevivir a los nuevos tiempos.

“Incentivar acuerdos políticos más amplios puede ser la llave del éxito, siempre y cuando esos acuerdos no se hagan a espalda de la gente”, subrayó.

Sostiene que el peor enemigo del crecimiento del y equitativo Estado es el analfabeto político.

“No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. Él, no sabe que, del costo de la vida, del precio del arroz, del pan, las habichuelas, harina, ropa, zapatos y de las medicinas dependen de decisiones políticas; el analfabeto político es tan burro que se enorgullece diciendo que odia la política”, expresó Daniel Ivoskus.

El presidente de la Cumbre de Comunicación Política, al definir al autor de la obra, Morrison, afirmó que es un dirigente que comprende a la perfección que liderar es conectar, construir un sistema de Comunicación a partir de la autenticidad, cercanía y confianza y de la credibilidad; conecta, responde cabalmente a todos esos valores y cada línea del libro es prueba de eso.

