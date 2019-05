Efraín Velazquez asegura trabajar por el PRD es trabajar a favor del pueblo

Comparte esta noticia

NUEVA YORK.- El Ing. Efraín Velázquez, aspirante a diputado de ultramar por la circunscripción No.1 de los Estados Unidos en representación del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), afirmó que su compromiso como legislador será siempre trabajar en beneficio de la diáspora dominicana, el País, y el PRD que es lo mismo que trabajar a favor del pueblo, pues a su entender su organización representa las luchas por las reivindicaciones sociales, por el restablecimiento del orden democrático y por el fortalecimiento de las instituciones

Efraín Velázquez actual Secretario General del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en el Estado de New York fue enfático al señalar que el País, la comunidad dominicana en ultramar y los perredeistas demandan de mejores perfiles, de verdaderos líderes comunitarios y políticos, hombres y mujeres comprometidos con los requerimientos de la sociedad dominicana.

Expresó que su vivencia en la mencionada circunscripción por más de 30 años, involucrándose directamente con la vida comunitaria y política, lo hace conocedor de las necesidades que tienen los dominicanos de ella lo que le permite diseñar una gran cantidad de proyectos que serán introducido al Congreso de la República una vez tomemos juramento en agosto del 2020.

Llamó a sus compañeros de partido a imitar las acciones del Ing. Miguel Vargas quien casi todas las semanas esta juramentando nuevos miembros en aras de construir un PRD para conquistar más espacios a nivel congresual, municipal y en lo presidencial.

El exdirector de Ciencia y Tecnología de la Presidencia de la República Dominicana, habló en esos términos al dejar juramentado su equipo de campaña en el condado de Brooklyn del Estado de New York, donde el presidente de la región de Brooklyn, Lic. Raúl King, pronunció las palabras de apertura del encuentro, mostrando su orgullo de ser parte del acto de juramentación del equipo de campaña de Efraín Velázquez.

“Ing. Velázquez es un hombre con una excelente formación académica y política, pero además que promueve la convivencia y la unidad interna. Estamos conscientes que el Ing. Velázquez seria un magnifico congresista pues tiene mucha experiencia de Estado y también a nivel privado, vamos a seguir disfrutando”, aseguró King.

En dicha juramentación fue designado como coordinador de la región de Brooklyn el Lic. Martin Almanzar, subsecretario general de la seccional del PRD en el Estado de New York. El Lic. Almanzar dijo en su exposición que asume ese compromiso con lealtad y entrega, trabajará día y noche en beneficio de una candidatura que realmente representa los intereses de la comunidad y del Partido Revolucionario Dominicano, pues entiende que el Ing. Velázquez es un líder comunitario, es un perredeista a carta cabal, pero también nadie puede negar que es uno de los mejores cuadros políticos que tenemos no solo en esa organización, sino, en la política dominicana.

“Tiene formación profesional, política, además es un hombre que promueve la unidad y la integración partidaria aquí en este acto quedo demostrado que él es capaz de hacer crecer al Partido, hoy estamos juramentado a un gran número de nuevos compañeros y de algunos que se habían ido del Partido y otros simplemente que estaban en sus casas, y a todos ellos el Ing. Velázquez ha logrado traerlos a las filas de nuestro Partido y así seguiremos haciéndolo con él en todas las seccionales de la circunscripción No.1.

Por su parte el también viejo roble del perredeismo en Brooklyn, Leoncio Alcántara, manifestó: “hoy he decidido volver a integrarme a trabajar por mi partido PRD, después de un largo tiempo de estar en mi casa porque veo en el Ing. Velázquez una oportunidad de que el PRD vuelva a renacer, vuelva a sus orígenes perredeista aquí en Brooklyn y en la circunscripción No.1 de los Estados Unidos. Ya estamos cansados de tener a un diputado que no nos represente, y eso deben saberlo los líderes del Partido a nivel nacional, necesitamos caras e ideas frescas, pero sobre todo a un líder con real vocación de servicio, capacidad política y profesional, no a un comerciante que solo hable de su dinero”.

En su discurso manifestó, agradezco el apoyo que compañeros y compañeras del Condado de Brooklyn siempre le han dado, confiando en que sus aspiraciones representa la esencia de un verdadero perredeismo.

Hizo mención especial de agradecimiento al presidente de COPOLA, el Lic. Miguel López, a José Villanueva (Papito) hombres que tienen una historia repleta de acciones memorables a favor del PRD, aprovechando para invitar a los presente a trabajar juntos en su proyecto político para ser el diputado y ser la diferencia, haciendo lo mejor.

