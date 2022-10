Efraím Castillo

Nació en Santo Domingo el 30 de octubre de 1940, por lo que está a punto de celebrar junto a sus seres queridos, su cumpleaños número 82. Sus más cercanos amigos, familiares y relacionados lo llamamos “Cománder” o “General”, porque con esas expresiones saluda a todos.

Narrador, dramaturgo, ensayista, poeta y publicitario. Ha ejercido simultáneamente las carreras de publicitario con la de un fecundo y laureado escritor de la posguerra dominicana; es en esencia una enciclopedia andante… un verdadero erudito. Fue director Creativo de las agencias publicitarias Excelsior, Fénix, Bergés-Peña, Extensa y en su propia empresa Síntesis. Columnista de los periódicos El Nacional, La Noticia, Ultima Hora, Listín Diario, Revista Mercado y Revista Ahora. Director de la Revista de cine Butaca 92. Director del programa televisivo Sobre Publicidad dominicana que se transmitía por el Canal 4. Ha dictado infinidad de charlas, conferencias y talleres sobre diferentes tópicos, entre ellos publicidad, mercadotecnia, cine y creatividad.

Su legado literario está compuesto por títulos como Currículum: El síndrome de la visa (Premio Nacional de Novela 1982), Inti Huamán o Eva, Again, El personero y Guerrilla nuestra de cada día Premio Nacional de Novela 1999) en novela; Rito de paso y otros cuentos, Los ecos tardíos y otros cuentos (Premio Nacional de Cuento 2001) en cuentos; Viaje de regreso, La cosecha, Los lectores del ático (Premiada en Casa de Teatro, 1990) y Los inventores del monstruo (Premio Nacional de Teatro 2004) en dramaturgia; Confín del polvo en poesía y Pulso publicitario (Sobre publicidad dominicana), La especificidad publicitaria y su adaptación al entorno social, Publicidad imperfecta, Oviedo: Trascendencia visual de una historia, El discurso simbiótico de la publicidad dominicana y Efraim Castillo: Los años de la arcilla en ensayos.

Su obra ha sido reconocida y premiada en muchas ocasiones, destacándose los galardones Premio Nacional de Cuento 2001, Premio Nacional de Teatro 2004, dos premios de cuento en los concursos de La máscara (1968 y 1969), accésit concurso sobre la Revista Rotaria (1971), dos premios de teatro en los concursos de Casa de teatro, un premio de teatro en el concurso del Banco de Reservas del 1972, accésit en el Primer Concurso de Cuentos del Béisbol 2008, Premio Nacional de Novela, 1982, Premio Nacional de Novela 1999; además que sus textos han figurado en múltiples antologías, revistas y periódicos que han resaltado sus múltiples facetas.

Efraím Castillo es un referente indiscutible de la publicidad dominicana, quien a prpósito puso a circular una nueva obra relacionada con este oficio, en la Universidad APEC. Para mí es un privilegio contar con su amistad y compartir espacio y sabiduría con los notables que, igual que él, forman parte de LA PEÑA MERIDIANA, como Diógenes Céspedes, Manuel Ramón Gómez Cerda, Freddy Ortiz, Carlos Mario Echenique, Raúl Bartolomé, Sergio Forcadell Feliú, Alejandro Paulino Ramos, Giovanni Archetti, Alberto Santana, Luis Miguel Gerardino, Rafael Peralta Romero, Alfonso Conde, José del Castillo y Luigi Beras.

Efraím Castillo es uno de los hombres más cultos que he conocido, su versatilidad no tiene parangón alguno con nadie que conozca. Aborda cualquier tema con brillantez, desde la poesía temática del simbolista Baudelaire hasta las oraciones inclementes de una lombriz en Babilonia. Conversar con él es estar de frente a una enciclopedia humana real y no regatea tiempo ni palabras para donar sus conocimientos a quienes le aborden… Efraím es el ejemplo perfecto de lo que es un maestro, por tanto, un potencial candidato al Premio Nacional de Literatura.

El escritor Manuel Mora Serrano es de opinión que Efraím Castillo desborda la paciencia general y lleva a zonas realistas que nadie quiere ver como son y que él —con economía de adjetivaciones inútiles y sin ínfulas de renovador del lenguaje— lleva a zonas prohibidas.

La escritora de literatura infantil y juvenil Leibi Ng estima que sólo puedo elogiar al escritor que admiro y al amigo que quiero, pero si algo hermoso tiene conocerle, diré que los años no importan en la obra de Efraím Castillo. Su mirada de escritor visionario es siempre actual, fresca, incisiva y nos entronca con el mundo, aun cuando se parte de una identidad propia, dominicana y ancestral que no puede hablar de una época nada más (la era de Trujillo, la Revolución de Abril…), sino de la trascendental ubicación de esta isla, desde donde se irradia hacia el mundo la esencia de ser de aquí y ahora por los siglos de los siglos.

La articulista Ángela Peña nos recuerda que Efraím Castillo inició su afición a la lectura con Genoveva de Bravante y que desde pequeño devoraba un libro inter diario, interesado en conocer el contenido de tantos volúmenes. Esa inclinación, a la que él atribuye tan admirable diversidad de conocimientos, le ha acompañado de por vida por lo que sus discernimientos no sólo son profundos, autorizados, dichos con propiedad demostrada y comprobada, sino también actualizados.

El ensayista y crítico Diógenes Céspedes considera que Con Currículum es una novela de calidad y ella se viene a sumar a otros textos importantes como Sólo cenizas hallarás, de Pedro Vergés y Biografía difusa de Sombra Castañeda, de Marcio Veloz Maggiolo.

Finalmente, el escritor Roberto Marcallé Abréu afirma que Efraím Castillo no es un escritor común, sino un sobresaliente intelectual que vierte su cultivado intelecto y su singular creatividad en las letras. Yo por mi parte lo considero un valiente luchador por los mejores intereses de la nación, brillante profesional, gran maestro de la publicidad y un amigo leal a carta cabal.

Concluyo esta entrega de TRAYECTORIAS LITERARIAS DOMINICANAS con un fragmento de un poema de Efraím Castillo:

Llámame Ismael para embarcarme de nuevo en el Pequod

En Nantucket las fábulas de espectros sacuden los oídos

y desearás ver en las ventanas de las casas dormidas

a niños y doncellas aguardando la alborada.

¿Serán patrañas las bruñidas visiones del pasado?

¿O acaso pétalos de albor para revivir los deseos?

Cada vieja casa de Nantucket aloja goteros mágicos

y sus tejas conducen a corales y crecientes sargazos.

¡Que lo grite Metacomet, el wampanoag,

matador irredento de los aposentos blancos!

Por Ramón Saba

