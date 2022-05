Efemérides Patrias conmemora 57 aniversarios de caídos en asalto al Palacio Nacional del 1965

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Comisión Permanente de Efemérides Patrias y varias fundaciones tributaron un homenaje a los héroes del 19 de mayo de 1965, en la guerra patria de abril, al conmemorarse hoy el 57 aniversario en honor a los caídos en el asalto al Palacio Nacional del Movimiento Militar Constitucionalista de 1965.

De acuerdo a un comunicado de este jueves, la entidades participantes fueron: Coronel Fernández Domínguez, Fundación Testimonio, el Comité Patriótico Francisco Alberto Caamaño Deñó, la Fundación Amaury Germán Aristy, la Fundación Coronel Juan María Lora Fernández, Fundación Héroes de Constanza Maimón y Estero Hondo, Fundación Próceres de Abril, Fundación Manolo Tavárez Justo y Fundación de Solidaridad con los Héroes de Abril.

El acto solemne fue realizado en el marco de la celebración del Día del Soldado Democrático, en memoria del Coronel constitucionalista y héroe de la Guerra de Abril de 1965, Rafael Tomás Fernández Domínguez.

El programa de actividades inició a las 10:00 am con el depósito de una ofrenda floral en el Panteón Nacional, donde se dieron cita los familiares de los caídos, entre estos Ingrid Fernández, Alberto Caamaño, Juan Manuel Lora Fernández, Camila Fernández y Shyam David Fernández, nietos del Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, así como el general retirado Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, director del Instituto de Estudios Antillanistas Gral. Gregorio Luperón.

Las palabras de introducción y agradecimiento fueron pronunciadas por Camila Fernández, quien dijo que los héroes del 19 de mayo de 1965, fueron imprescindibles porque fueron héroes que hicieron un extraordinario trabajo con mucha valentía, valentía suficiente para poner a su país primero que a su ego, a su familia y motivaciones, lo que es suficiente para recordar y recordar el por qué tuvieron que ser valientes asegurando.

“Con la democracia no se juega, con la paz no se juega, con la soberanía no se juega. Pero los tiempos han cambiado y han cambiado gracias a esos hombres imprescindibles del ayer, aquellos como mi abuelo, y lo digo con orgullo, ellos abrieron camino ha sin duda un país mejor, no perfecto pero mejor”, expresó.

Fernández afirmó que muchas veces escucha que en nuestro país faltan líderes y hombres extraordinarios éticos.

“Pero yo automáticamente pienso en mi abuelo que aunque nunca conocí nos dejó lo mejor de sus ideales para conocerlo, mi abuela nos enseñó a rendirle honor a este abuelo pero cambiándonos totalmente el concepto de heroísmo, enseñándonos que se es héroe en lo cotidiano que los jóvenes tenemos que ser honestos, ese era el sueño de mi abuelo Rafael que nuestra generación tenga el tiempo para hacer esas cosas bonitas, nunca tratando de ser conformistas. Hacemos cada 19 de mayo este reconocimiento aquí en el Panteón de la Patria para rendirle el honor que se merecen esos héroes que sacrificaron todo hace 57 años. Lo dieron todo por la libertad y democracia de la Patria, yo como nieta de Rafael y Arlette tengo esperanza de que estamos rodeados de hombres y mujeres líderes y de nuevos líderes, que es el rol de nosotros para fortalecer nuestra patria”, aseveró.

El presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, destacando qué, en el devenir histórico de la República Dominicana ésta ha contado con hombres y mujeres que han sido estandarte de honradez, patriotismo y sacrificio por los mejores intereses nacionales; donde el Coronel Rafael Fernández Domínguez forjó con sus ideales y acciones concretas un capítulo importante que serán recordados siempre en las páginas de la historia.

Uribe recordó a los militares y combatientes constitucionalistas encabezados por el Coronel Rafael Fernández Domínguez, Juan Miguel Román, Illio Capocci, Euclides Morillo, Rafael Tavarez, José Jiménez y Jean Satur, que murieron en la batalla asalto al Palacio Nacional el 19 de marzo de 1965, en el marco de la guerra patria que se libró ese año.

En ese sentido proclamó “Que las acciones e ideales del coronel Fernández Domínguez y con él a los militares constitucionalistas que ofrendaron la vida por la democracia y soberanía dominicana, por el retorno a la constitucionalidad y la vida democrática, constituye una demostración de genuino amor por la libertad del pueblo y ejemplo perenne a las actuales y futuras generaciones, para vencer los obstáculos y desafíos globales e insulares que enfrenta la dominicanidad en estos momentos, y siempre iluminados por el lema sagrado de “Dios, Patria Libertad”.

