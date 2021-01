Efectos contrarios

Comparte esta noticia

La peor colaboración que puede conseguirse de una población es con represión y abusos. Y están ocurriendo tantas

cosas absurdas que están empañando los esfuerzos de las autoridades para manejar la difícil situación que genera la pandemia de la covid-19.

Es una situación que se repite por todas partes, incluso en los países que consideramos más civilizados, como Inglaterra, Alemania y Estados Unidos.

Sin embargo, si nos conformamos con esto estaríamos asumiendo un consuelo de tontos.

La clave es aprender y no repetir lo que no funciona. Y el toque de queda en la forma en que lo estamos llevando no está cumpliendo su cometido y en cambio se está prestando para abusos físicos y económicos. Así no funciona.