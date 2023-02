EEUU traslada a Belice a un detenido en Guantánamo que denunció torturas

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.-Estados Unidos anunció este jueves que trasladó a Belice a Majid Khan, un preso de Guantánamo que fue puesto en libertad tras haber cumplido condena por terrorismo y que denunció haber sido torturado en cárceles clandestinas de la CIA.

El Departamento de Defensa estadounidense informó en un comunicado que Khan se declaró culpable de los cargos que se le imputaban ante una comisión militar y que, en base a ese acuerdo de culpabilidad, ha estado cooperando con las autoridades de EE.UU.

Khan, de 42 años, fue sentenciado a diez años de prisión, que cumplió en marzo de 2022. Esa sentencia supuso una reducción de la condena que le hubiera tocado afrontar, como recompensa por su colaboración con EE.UU.

Según el Pentágono, en diciembre pasado el secretario de Defensa, Lloyd Austin, notificó al Congreso estadounidense su intención de trasladar a Khan a Belice, tras consultar con las autoridades de este país caribeño.

El diario The New York Times aclaró que Khan no tenía a dónde ir tras su completar su condena.

Este pakistaní que tenía residencial legal en EE.UU. fue un subordinado directo de Khalid Sheikh Mohammed, conocido como el “cerebro” de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en suelo estadounidense.

En un comunicado, Khan dijo este jueves que siente que ha “renacido”: “He vuelto a entrar en el mundo, soy un hombre libre, comienzo una nueva vida en un nuevo país y una nueva cultura”.

Anticipó que “pronto” conocerá a su hija, que nació tras su captura, y se reunirá con su esposa y familia tras 20 años.

Recordó que hace dos décadas, cuando fue capturado y desapareció en uno de los centros clandestinos de la CIA, pensaba que su vida había acabado.

“Era joven, estaba solo y muy asustado. Estaba seguro de que nunca sería liberado o vería a mi familia de nuevo”, rememoró Khan, quien subrayó que fue torturado por la CIA y que a veces deseó morir para “escapar del terror y el dolor”.

El diario The Washington Post precisó que Khan nació en Arabia Saudí y se crio en las afueras de Baltimore (EE.UU.). En 2003, fue capturado en Pakistán y trasladado a varios centros de detención secretos de la CIA, donde fue sometido a duros interrogatorios.

De acuerdo a The New York Times, entre 2003 y 2006 estuvo incomunicado en distintas prisiones clandestinas en el extranjero y fue sometido a torturas como golpes, abusos sexuales y ahogamientos simulados conocidos como “waterboarding”.

El Centro de Derechos Constitucionales, que ha representado legalmente a Khan, explicó que su defendido es el primero de los prisioneros en cárceles secretas de la CIA trasladado a Guantánamo que es liberado por EE.UU., y el tercero en ser reasentado en un tercer país por el Gobierno de Joe Biden (en otros casos se han repatriado a los detenidos liberados).

El Pentágono apuntó que actualmente quedan 34 presos en Guantánamo.

