EEUU revisará y reforzará las normas sobre acceso a los datos de congresistas

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- El Departamento de Justicia de EE.UU. reforzará las normas sobre su acceso a los datos del Poder Legislativo del país, tras conocerse que durante el Gobierno de Donald Trump este mismo departamento confiscó metadatos de congresistas progresistas.

El fiscal general de EEUU, Merrick Garland, anunció este compromiso en un comunicado en el que aseguró que habrá una investigación profunda e independiente sobre lo ocurrido.

Garland remarcó que ha ordenado “una evaluación y refuerzo de las políticas y procedimientos existentes del departamento para obtener registros del Legislativo”.

“Las consideraciones políticas o inapropiadas no deben jugar papel alguno en las decisiones de investigación”, remarcó Garland en referencia a las sorprendentes acciones realizadas por sus antecesores.

Este domingo, tanto la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, como el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunciaron que pedirán explicaciones a los que fueron responsables del Departamento de Justicia bajo el mandato de Trump, Jeff Sessions y William Barr.

“Bajo el mandato del presidente Trump, el Departamento de Justicia se saltó las normas en muchos aspectos”, dijo Pelosi durante una entrevista con la cadena CNN.

La pasada semana varios medios de comunicación publicaron que el Departamento de Justicia de la Administración Trump presuntamente requirió e incautó a la compañía Apple metadatos de representantes demócratas en el Congreso, con el fin de investigar las filtraciones a la prensa sobre Rusia.

La incautación de metadatos afectó al presidente del comité de Inteligencia de la Cámara baja, el demócrata Adam Schiff; al congresista del mismo partido Eric Swalwell y a familiares de los legisladores, incluido un menor de edad.

El objetivo del Gobierno de Trump era investigar de dónde salían las abundantes filtraciones a los medios de comunicación sobre los contactos del entorno del entonces presidente con el Kremlin.

Según The New York Times, el mecanismo usado por el Gobierno de Trump para investigar las filtraciones no tiene precedentes conocidos que hayan afectado a congresistas.

En el marco de esa misma investigación, el Departamento liderado entonces por Sessions también requirió información de periodistas para intentar averiguar sus fuentes, entre ellos de la cadena de televisión CNN y de los diarios The New York Times y The Washington Post.

