EEUU investiga por qué Trump incautó metadatos de congresistas demócratas

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES. – El inspector general del Departamento de Justicia de EE.UU., Michael Horowitz, anunció este viernes que su oficina ha iniciado una investigación sobre los motivos que llevaron al expresidente estadounidense Donald Trump a ordenar incautar metadatos de congresistas demócratas y de sus entornos laboral y personal.

La apertura de esta investigación llegó después de que varios medios de comunicación informaran este jueves de que el Departamento de Justicia bajo la Presidencia de Trump (2017-2021) presuntamente requirió e incautó a la compañía Apple metadatos de representantes progresistas en el Congreso, con el fin de investigar las filtraciones a la prensa sobre Rusia.

En un comunicado, Horowitz explicó que estas pesquisas “examinarán el cumplimiento del departamento con las políticas y procedimientos aplicables del Departamento de Justicia, y si dichos usos, o las investigaciones, se basaron en consideraciones inapropiadas”.

Entre los legisladores cuyos datos fueron incautados figura Adam Schiff, representante de California y que actualmente preside del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja.

El congresista Eric Swalwell, que participó en las primarias demócratas a la Casa Blanca, confirmó a la CNN que también fue objeto de la requisa, y afirmó que se incautó además metadatos de familiares de los legisladores, incluido un menor de edad.

El Departamento de Justicia, en ese entonces bajo las órdenes de Jeff Sessions, requirió los documentos a Apple en febrero de 2018 a través de una orden secreta, que se renovó en tres ocasiones hasta expirar este 2021.

Fue entonces cuando la compañía de la manzana mordida informó a los afectados que sus metadatos habían sido requisados por el Departamento de Justicia.

El objetivo del Gobierno de Trump era investigar de dónde salían las abundantes filtraciones a los medios de comunicación sobre los contactos del entorno del entonces presidente con el Kremlin.

Según el diario The New York Times, el mecanismo usado por el Gobierno de Trump para investigar las filtraciones no tiene precedentes conocidos que hayan afectado a congresistas.

En el marco de esa misma investigación, el Departamento liderado por Sessions también requirió información de periodistas para intentar averiguar sus fuentes, según fueron recientemente informados CNN, The New York Times y The Washington Post.

En un comunicado, Schiff instó al Departamento de Justicia a realizar una investigación interna sobre este y otros casos que sugieran una utilización política de la institución “por parte de un presidente corrupto”.

El Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, presidido por Schiff, fue uno de los que lideró las investigaciones sobre los supuestos nexos de Trump con el Kremlin y después sobre sus contactos con Ucrania que derivaron en el primer juicio político (“impeachment”) en su contra.

