EEUU espera un acuerdo con Irán “lo antes posible” y evitar crisis nuclear

EL NUEVO DIARIO, DOHA.- El enviado especial de Estados Unidos para Irán, Robert Malley, aseguró este domingo que Estados Unidos está interesado en cerrar el acuerdo nuclear con Irán “lo antes posible” para lograr que sea perdurable, sólido y evite una crisis nuclear con Teherán.

“Negociamos porque creemos que está en nuestros intereses, en los de Irán y los de la región, retomar el acuerdo, y será su decisión, y no queremos tener una crisis nuclear”, destacó Malley en un panel en el marco del Foro de Doha.

Malley afirmó que a pesar de estar “muy cerca del acuerdo” existen detalles que no permiten asegurar que sea inminente un consenso para reactivar su acuerdo nuclear de 2015, que frenaría el programa nuclear de Teherán a cambio del levantamiento de duras sanciones.

“Algo que el presidente (de EEUU, Joe) Biden ha dicho y cualquier presidente anterior ha dicho es que no vamos a permitir que Irán tenga armas nucleares, queremos resolver esto de manera diplomática. Nuestros intereses y los suyos pueden resolverse en la mesa de negociación”, destacó.

Las negociaciones del acuerdo entre Irán y un grupo formado por Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia y China, con la participación indirecta de Estados Unidos, se abrieron después de que en 2018 el expresidente de EEUU Donald Trump abandonara el existente hasta entonces y reimpusiera sanciones a Irán, que respondió un año después con la aceleración de sus esfuerzos nucleares y el enriquecimiento de uranio.

Tras 11 meses en los que se ha intentado concluir el nuevo acuerdo, la eliminación de las sanciones contra la Guardia Revolucionaria iraní, considerada por EEUU como un grupo terrorista, es una de las principales cuestiones pendientes, algo que para el enviado estadounidense se encuentra al margen del acuerdo.

“Nuestra visión y las sanciones (a la Guardia Revolucionaria) se van a mantener. Este no es un acuerdo que vaya a resolver ese problema, esperamos que se pueda arreglar. Muchos otros en la región ven a la Guardia como nosotros los vemos (…) se mantendrán sus sanciones bajo legislación estadounidense y nuestra percepción no va a cambiar”, destacó.

Según Irán, los líderes de este cuerpo militar de élite habrían pedido cerrar el acuerdo a pesar de dichas sanciones si es algo que favorece al país, lo que abriría una puerta para sellar el acuerdo que Malley espera lograr “lo antes posible para que sea más duradero, más sostenible, más sólido y más beneficioso para ambos”.

“Si Irán está preparado para eso, es la intención del presidente Biden”, detalló.

Malley además confirmó que la invasión de Ucrania por parte de Rusia tampoco afectará a la negociación: “Si hay un acuerdo será un acuerdo del Grupo 5+1, no afectará a la invasión de Rusia a Ucrania (…) Rusia no quiere bloquear el acuerdo. No creo que la guerra lo bloquee pero sí ha afectado la atmósfera”, añadió.

