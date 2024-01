EEUU anuncia suspensión temporal de exportaciones de gas licuado a algunos países

Fuente externa.

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- El Gobierno de Estados Unidos (EE-UU), anunció este viernes que suspenderá temporalmente las exportaciones de gas natural licuado (GNL) a los países con los que no tiene acuerdos de libre comercio.

Esta decisión no afectará a las exportaciones de gas licuado a los aliados de Estados Unidos en Europa y Asia, incluso si los países en cuestión no tienen tratados de libre comercio con Washington, indicó durante una conferencia de prensa la secretaria de Energía, Jennifer Granholm.

«Nos aseguraremos de que las necesidades energéticas a medio plazo de nuestros socios estén satisfechos», afirmó Granholm.

Según la secretaria de Energía, la suspensión no impactará en las exportaciones de gas licuado ya autorizadas y, además, su departamento se reserva la opción de hacer excepciones para salvaguardar la seguridad nacional de Estados Unidos y proteger las relaciones con sus aliados.

La decisión responde a la necesidad de impulsar la agenda climática del presidente estadounidense, Joe Biden, comprometido con la reducción de emisiones de combustibles fósiles, incluido el gas natural, señaló Ali Zaidi, el principal asesor del mandatario para asuntos climáticos.

Específicamente, el Departamento de Energía quiere evaluar si la actual tasa de exportación de gas licuado beneficia o perjudica el interés público del país y contribuye negativamente a la contaminación.

El último análisis que ese departamento hizo de gas natural licuado data de 2018, cuando la capacidad de exportación de Estados Unidos era inferior a 113,3 millones de metros cúbicos por día.

Sin embargo, en la actualidad, esa capacidad se ha más que triplicado, y Estados Unidos actualmente lidera la producción mundial de gas licuado, con la capacidad de incluso duplicar su capacidad para el año 2030, según datos del Departamento de Energía.

Por esa razón, el Departamento de Energía quiere realizar un análisis en profundidad del impacto que esa producción de gas licuado está teniendo en la crisis climática, y mientras realiza ese estudio, ha decidido suspender temporalmente exportaciones a algunos países.

Según indicó un alto funcionario estadounidense, no existe un cronograma definido para el levantamiento de esa suspensión.

La pausa en las exportaciones solo afecta a países con los que EE.UU. no tiene acuerdos de libre comercio. No puede afectar a aquellas naciones con las que Washington ha suscrito ese tipo de tratados porque, en ellos, suelen fijarse normas para las exportaciones de energía y no pueden modificarse tan fácilmente.

El gas natural licuado procedente de Estados Unidos ha sido clave para muchos países de Europa que vieron cómo los precios de la energía subían después de que disminuyeran sus importaciones de gas licuado ruso por la guerra en Ucrania.

Menos de dos meses después del inicio de la invasión rusa, en abril de 2022, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos crearon un grupo para reducir la dependencia de los países europeos de la energía rusa.

Según un informe publicado en el primer aniversario de la creación de este grupo de trabajo, en 2022 Estados Unidos exportó 56.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado a la UE, un aumento significativo desde los 22.000 millones de metros cúbicos de 2021.

