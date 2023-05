EE.UU. ve como una «amenaza» para la seguridad el nuevo misil iraní de 2.000 km de alcance

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.-Estados Unidos consideró este jueves que el nuevo misil iraní, que tiene un alcance de 2.000 kilómetros y una cabeza explosiva de 1.500 kilos, presenta una «seria amenaza» para la seguridad regional e internacional.

«El desarrollo y la proliferación de misiles balísticos de Irán presenta una seria amenaza a las seguridad regional e internacional y se mantiene como un reto significativo» para el Tratado de No Proliferación de armas nucleares (TNP), dijo en su conferencia de prensa diaria el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller.

El nuevo armamento iraní se presentó para conmemorar la victoria en Khorramshahr, ciudad fronteriza iraní conquistada por Irak al inicio de la guerra que ambos países libraron entre 1980 y 1988, y que las tropas persas reconquistaron en 1982, hace ahora 41 años.

Miller criticó que a pesar de las restricciones que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha impuesto a las actividades relacionadas con los misiles iraníes, Irán sigue buscando una gama de tecnología de misiles por parte de suministradores extranjeros y efectuando pruebas.

Recalcó, sin embargo, que Estados Unidos sigue pensando «que la diplomacia es la mejor manera» de garantizar y comprobar que Irán no adquiere armamento nuclear, no sin antes dejar claro que no prevén dar detalles al respecto.

