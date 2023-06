EE.UU. seguirá trabajando para asegurar «líneas de comunicación abiertas» con China

EL NUEVO DIARIO, BRUSELAS.- El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, afirmó este viernes que se seguirá trabajando para asegurar que las «líneas de comunicación» entre su país y China estén «abiertas».

Austin se pronunció en ese sentido después de que a principios de mes coincidiera con su homólogo chino, Li Shangfu, pero no llegara a reunirse con él, en el Diálogo Shangri-La (2-4 de junio) en Singapur, el foro de seguridad anual más importante de Asia.

«La puerta está abierta, mi línea telefónica está abierta, así que pueden descolgar el teléfono y llamar en cualquier momento y seguiremos trabajando para asegurar que tenemos líneas de comunicación abiertas», declaró Austin en una rueda de prensa tras una reunión de ministros de Defensa de la OTAN celebrada en Bruselas.

Añadió que se seguirá trabajando para asegurar que «donde y cuando sea posible abrimos esas líneas de comunicación».

Austin indicó que ha realizado un esfuerzo antes de ir a Singapur y mientras estaba allí «para implicarse con su homólogo», y se mostró convencido de que «con el tiempo» se terminará reuniendo con Li Shangfu.

«Nos vamos a reunir en algún momento, pero no estamos ahí aún. No porque no lo intentáramos ni lo vayamos a seguir intentando, pero estuve en Singapur hace una semana y media. He estado de viaje bastante y no me he puesto en contacto desde entonces», dijo.

Austin señaló que es «importante» que los países «con capacidades militares significativas tengan los medios para hablar unos con otros, de forma que podamos gestionar crisis potenciales», y que no se permita que las situaciones «se salgan de control innecesariamente»

