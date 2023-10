EE.UU. anuncia otros 200 millones en ayuda militar para Ucrania

EL NUEVO DIARIO, BRUSELAS.- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció este miércoles un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania valorado en 200 millones de dólares, centrado especialmente en la defensa aérea y la artillería.

Austin lo comunicó al inicio de una nueva reunión del Grupo de contacto para la defensa de Ucrania que lidera EE.UU., organizada en la sede de la OTAN y en la que participó por primera vez en persona el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien llegó hoy en una visita sorpresa a Bruselas.

“Estoy orgulloso de que Estados Unidos vaya a anunciar su último paquete de ayuda a la seguridad de Ucrania, valorado en 200 millones de dólares y que incluye municiones para un nuevo sistema de defensa antiaérea que pronto entregaremos a Ucrania, así como munición de artillería y cohetes, munición aérea de precisión, todo tipo de armas y equipos para contrarrestar los drones rusos”, afirmó Austin.

EE.UU. ya ha comprometido unos 43.900 millones de dólares para Ucrania desde el inicio de la agresión rusa contra ese país, en febrero de 2022.

Austin también destacó que la coalición de una cincuentena de países que lidera Estados Unidos ha comprometido más de 33.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania.

“Estamos aquí para ofrecer lo que haga falta durante el tiempo que haga falta para que Ucrania pueda vivir en libertad. Así que hoy hablaremos de las necesidades inmediatas de Ucrania en su lucha contra la flagrante agresión de Rusia”, afirmó Austin.

Estados Unidos anuncia este paquete de ayuda tras el acuerdo logrado el 30 de septiembre para financiar la Administración otros 45 días, en el que no se especificó una nueva partida para Kiev.

“No se equivoquen: Estados Unidos estará junto a Ucrania todo el tiempo que haga falta”, aseveró Austin.

El secretario de Defensa estadounidense, que se reunió previamente con Zelenski, señaló que también deben debatir “cómo equilibrar nuestro apoyo inmediato para defender Ucrania con nuestra ayuda a más largo plazo”.

Explicó que va a pedir a los países de la coalición trabajar en “coaliciones de capacidades” similares a las ya impulsadas para dotar a Kiev de tanques o aviones de combate F-16.

“Ahora estamos dando un paso más, estamos pidiendo a los países organizar coaliciones para capacidades más amplias, más allá de plataformas específicas”, comentó.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, resaltó que el próximo lunes se cumplirán 600 días desde el inicio de la guerra y que «nadie puede decir con seguridad cuántos más días» su país tendrá que defender su «independencia e identidad».

«Nuestra época no es la época de la esclavitud de las naciones», aseveró, y advirtió de que las ambiciones de Moscú «nunca se han limitado a Ucrania».

«Queremos que estas ambiciones sean derrotadas en Ucrania lo antes posible», comunicó.

Destacó la importancia de presionar a Rusia en el campo de batalla sin pausa y agregó que Moscú ha perdido la iniciativa en la guerra.

No obstante, advirtió de que el Kremlin todavía tiene «suficientes recursos» para provocar conflictos y precisó que eso está sucediendo en el Sahel y puede suceder en Israel y Oriente Medio.

«No debemos permitir que eso suceda», aseveró.

«La defensa aérea es una parte significativa de la respuesta a la pregunta de cuándo esta guerra (contra Ucrania) terminará y si terminará de forma justa para Ucrania», expuso.

Agregó que la protección del cielo garantiza «una vida normal en las ciudades», que la economía se desarrolle o que Ucrania pueda exportar su cereal.

«Es importante quitar las armas de las manos del enemigo. ¿Cuáles son las fortalezas de Rusia? Seamos honestos. Solo el hecho de que puede destruir vidas. Rusia no es capaz de hacer nada más. ¿Es un proveedor de seguridad? No. ¿Un defensor del desarrollo? No. (…) ¿Una fuente de crecimiento económico? No. ¿Un terrorista? Sí, sí, eso es lo único, y eso amenaza a Ucrania y a muchas otras naciones», afirmó.

Por eso, instó a quitar las armas de las manos de Rusia y a proporcionar defensa aérea y otros tipos de armamento a Ucrania.

Por otro lado, a su llegada a la OTAN afirmó que Ucrania tiene «casi todo preparado» para abrir las negociaciones de adhesión a la Unión Europea.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, destacó que Ucrania ya ha recuperado “el 50 % del territorio tomado por Rusia desde febrero del año pasado”.

“Rusia está degradada militarmente, débil económicamente y más aislada políticamente”, dijo Stoltenberg, quien advirtió al mismo tiempo de que “no hay indicios de que Putin haya renunciado a sus ambiciones sobre el país”.