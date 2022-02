EE.UU. alerta de que las tropas rusas están más cerca de Ucrania

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BRUSELAS.- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, advirtió este jueves de que Rusia, en lugar de retirar las tropas acumuladas junto a Ucrania, las está acercando “poco a poco” a esa frontera, y aseguró que incluso está abasteciendo a los contingentes de suministros de sangre.

“Los vemos acercar poco a poco algunas de esas tropas a la frontera”, declaró Austin en una rueda de prensa al término de una reunión de ministros de Defensa de la OTAN, en la que abordaron la implicación para la seguridad europea del refuerzo militar ruso junto a Ucrania.

Añadió que han apreciado que están volando “más aviones de combate y de apoyo” y, también, que están mejorando su disposición en el mar Negro.

“Incluso los vemos abastecerse de sangre”, comentó.

Austin recordó que él mismo fue “un soldado no hace mucho y sé de primera mano que no se hacen este tipo de cosas si no hay una razón. Y ciertamente, no lo haces si te estás preparando para hacer las maletas e ir a casa”, apuntó.

Así, el jefe del Pentágono dejó claro que Rusia continúa la acumulación de tropas alrededor de Ucrania, en Crimea, Bielorrusia y el mar Negro, que según dijo suman ya unos 150.000 militares, y que ante esa situación Estados Unidos y los aliados van a “permanecer vigilantes”.

En concreto, para detectar posibles “operaciones de falsa bandera, en las que Rusia fabrica un acontecimiento dramático para justificar un ataque, un juego que les hemos visto hacer en el pasado”, señaló.

“Seguiremos explorando maneras de elevar nuestra disposición, como EE. UU. y otros aliados han hecho con el despliegue de tropas adicionales en el flanco este”, indicó. “

Austin aseguró que “no hay razón para que Rusia vuelva a invadir Ucrania”, ya que “no está amenazando a nadie”.

En cualquier caso, consideró que “aún hay tiempo y espacio para que funcione la diplomacia” en favor de “un resultado pacífico que respete la integridad territorial de Ucrania”.

“Si no, estará claro para todo el mundo que (el presidente ruso, Vladímir) Putin empezará una guerra teniendo aún opciones diplomáticas sobre la mesa”, afirmó.

“Putin dice que no quiere una OTAN fuerte en su flanco oeste. Está obteniendo exactamente eso”, agregó.

Austin informó de que a continuación viajará a Polonia y Lituania, y agradeció a Bulgaria que este miércoles acordase acoger a una compañía Stryker estadounidense de vehículos acorazados para realizar entrenamientos conjuntos.

Preguntado por los bombardeos registrados en la frontera este de Ucrania, Austin dijo que son “ciertamente preocupantes” y que aún están “trabajando en los detalles”.

“Dijimos durante un tiempo que los rusos podrían hacer algo así para justificar un conflicto militar”, señaló, “así que lo estamos siguiendo muy de cerca”, añadió.

Sobre el ciberataque que ha registrado Ucrania esta semana y que consideró el mayor de su historia, apuntó que “la comunidad de inteligencia sigue evaluando lo que pasó”.

