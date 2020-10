(VIDEO) Edwin Rodríguez: “La decisión de irse en diciembre fue una petición de Luis Mejía”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano (COD), Edwin Rodríguez, señaló que el presidente del organismo, Luis Mejía Oviedo, ha mantenido su palabra de finalizar su presidencia en diciembre próximo, cuando restan dos años para finalizar el periodo para el que fue reelecto.

“La última expresión que nos dio, fue que sí, de esa parte hasta ahora, no nos ha dicho que no se va”, dijo Rodríguez, al ser entrevistado en el programa, Somos Deportes, que conduce y produce el comunicador Roberto Mateo, por CDN Deportes.

Rodríguez, quien preside la Federación Dominicana de Gimnasia (Fedogim), dijo que la decisión de concluir su periodo en la presidencia, cuando agotará su segundo año, fue una iniciativa del mismo Mejía Oviedo.

“Esa fue una petición de él, nadie le dijo váyase en los cuatro años o váyase en los dos, nosotros lo elegimos por cuatro años y fue una petición de él, quien nos dijo que se iría en dos años. Esa decisión también la hizo pública”.

El co-tesorero del Comité Ejecutivo del COD, señaló que Mejía Oviedo siempre ha demostrado la fortaleza de sus palabras, por lo cual entiende que, como lo ha expresado, así también cumplirá con esta decisión de dejar la presidencia.

“Él nos ha pedido otras cosas más internas del Comité Olímpico y siempre ha cumplido, si el mismo pidió dos años, de acuerdo a su palabra y a lo que él estipuló, yo entiendo que sí, no sé si ha cambiado de parecer, tampoco me lo ha dicho, pero la última expresión que nos dio, fue que sí, de esa parte hasta ahora, no nos ha dicho que no se va”, reveló el federado.

El presidente de Fedogim recalcó que siempre ha sido un fiel creyente de Mejía Oviedo, a quien ha respaldado en cada una de las elecciones en las que ha participado y que en la decisión que ha tomado, se ha mantenido a su lado, respaldándolo.

“Entiendo que él es un hombre de palabra, soy un fiel creyente del presidente (Mejía Oviedo) y para nosotros el presidente es un baluarte dentro del Comité Olímpico, ha sido un excelente dirigente, una persona que no es conflictiva, que le gusta consensuar todo y que ha hecho un gran trabajo en el Comité Olímpico”, puntualizó Rodríguez sobre las cualidades que posee el actual presidente del COD.

De concretarse la salida de Mejía en diciembre próximo, la presidencia pasaría a ser ocupada por el primer vicepresidente, Antonio Acosta “Colin”, quien también ha expresado su confianza en la palabra del actual miembro del Comité Olímpico Internacional.

Las palabras de Mejía tienen fuerza y respeto entre los federados y como lo expresa Edwin, “de ayer a hoy, yo tengo que sí” y esa es la respuesta que tiene el deporte olímpico dominicano sobre la posible salida de su presidente en diciembre próximo.