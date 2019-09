Edwin Encarnación le gira visita a su amigo David Ortiz

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- Luego de vacacional en Francia, David Ortíz regresó a su casa en Boston, donde recibió una grata visita de un viejo amigo, Edwin Encarnación.

El primera base de los Yankees aprovechó para visitar a Ortíz antes de la serie ante los Medias Rojas, que inicia este viernes.

El exbateador designado de Boston posteó el junte con su amigo Encarnación en su cuenta de Instagram @davidortiz.

“My boy came to check up on his boy !!! Mi hermanito en casa chekiando su big bro @encadwin @lamelaza_7”, escribió en la publicación.

El post tenía más de 2 mil comentarios y más de 130 mil likes la noche de este jueves, donde varios famosos se hicieron eco, entre ellos Alex Rodríguez, José Reyes, El Torito, el mismo Encarnación.

