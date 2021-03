Edwin Encarnación entre agentes libres que aún merecen una oportunidad en Grandes Ligas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Cuando ves béisbol todos los años comienzas a conocer mejor a cada jugador. Te familiarizas con ellos, siendo una presencia continuar en tu vida. Son nombres que, aunque no afectan tu día a día, siguen estando presentes. No puedes evitar apegarte a ellos luego de un tiempo. Te aseguro que has pensado más en el venezolano Aníbal Sánchez en la última década que en un primo lejano.

Incluso peor. Estarás triste si ya no están.

Hoy le daremos un vistazo a los jugadores que no han firmado hasta ahora, pero que nos hemos acostumbrado a ver en los últimos años. Algunos pactarán, tal vez todos, pero estamos a tres semanas del comienzo de la temporada del 2021 y aún no tienen equipo. Sería una lástima si no firman y no los vemos más. Son, en cierto punto, nuestros amigos. No estamos listos para decirles adiós.

Están numerados en orden alfabético.

1. Matt Adams, 1B (32 años)

Siempre ha sido un bate subestimado. Adams fue básicamente el reemplazo de Allen Craig en San Luis, que a su vez sustituyó al dominicano Albert Pujols. Adams jugó para Washington y Atlanta, pero siempre será recordado en San Luis, incluyendo la vez que bajó considerablemente de peso antes de la temporada del 2017, siendo prácticamente irreconocible. Tal vez haya dado el segundo jonrón más importante del Busch Stadium en los últimos 10 años; ante Clayton Kershaw.

2. Yoenis Céspedes, OF (35 años)

Este no puede ser el final para él, ¿no? Ha disputado sólo ocho juegos desde el 2018 y fue convocado al Juego de Estrellas en el 2016, pero el mundo del béisbol se siente ahora más vacío sabiendo que el cubano no está jugando en algún lugar, ¿cierto? Lució bien en una exhibición la semana pasada y parece que alguien le dará una oportunidad. Más les vale, porque no estoy listo para escribir sobre el final de la carrera de Céspedes.

3. **Edwin Encarnación, 1B (38 años)**

Tenía mucho sentido que los Medias Blancas le dieran la oportunidad al dominicano el año pasado como bateador designado. Un veterano rodeado de talento joven. Pero no resultó; tuvo el peor año ofensivo de su carrera. (Bateó .157). Cumplió 38 años a comienzos de año y si hubiese bateador designado universal, podría tener sentido darle otra oportunidad. Pero ahora que nuevamente sólo habrá bateador designado en la Americana, y luego de su complicado año, podría ser este el final. Pero dio 34 jonrones hace dos campañas. Además, ¿quién quiere despedir a “La Cotorra”?

4. Matt Kemp, OF (36 años)

Kemp, de manera sorpresiva, fue convocado al Juego de Estrellas en el 2018 (su primera en seis años), pero tuvo problemas en 20 juegos con Cincinnati en el 2019 y en 43 con Colorado el año pasado. Parece que este es el final. Pero para ser honesto, ya ha enfrentado esa situación antes en su carrera y sigue regresando. Todavía pienso que debió ser el Jugador Más Valioso del 2011 por encima de Ryan Braun.

5. Jeff **Samardzija, LD (36 años)**

Su contrato con los Gigantes finalmente terminó el año pasado, y aunque probablemente no resultó de la manera en la que esperaban los seguidores de la Bahía, no estuvo del todo mal: 653.2 entradas y efectividad de 4.24 en cinco años. Ha habido peores contratos. Desafortunadamente para él, fue castigado en sus cuatros aperturas en el 2020, pero lució bien en el 2019. ¿Deberán los Angelinos u Orioles darle una oportunidad?

6. Aníbal Sánchez, LD (37 años)

Sí, el ya mencionado Sánchez. Siempre será uno de esos lanzadores que sin hacer mucho ruido termina lanzando 175 entradas para tu equipo. Entre el 2010 y 2019, el venezolano hizo menos de 25 aperturas en una sola ocasión. Estuvo fantástico para Detroit en el 2013, no muy bien entre el 2015 y 2017, excelente con Atlanta en el 2018 y fue una pieza clave de los campeones de Serie Mundial Nacionales en el 2019. No le fue muy bien con Washington el año pasado, pero nada le salió bien a los Nacionales. Tiene 37 años y su agente dijo que ha “rechazado múltiples” ofertas, esperando por ver cómo resultan los protocolos del COVID-19. No estoy seguro qué significa eso, pero Sánchez ha sido muy importante para el béisbol en la última década. Además, ¡lanzó un sin hit hace 15 años!

7. Matt **Wieters, C (34 años)**

Ta vez no lo recuerden, pero Wieters fue considerado alguna vez un prospecto generacional. Luego de dominar las menores en el 2008 (.355/.454/.600 con 27 jonrones), generó mucha expectativa. En reconocimiento a la página web: MattWietersFacts.com, que finalmente fue descontinuada en el 2019:

• Matt Wieters hizo en una ocasión un framing tan bueno que contó como dos strikes.

• Al momento del nacimiento de Matt Wieters, ya Baseball-Reference evaluaba su probabilidad a ingresar al Salón de la Fama como un SÍ.

• En una ocasión Matt Wieters dio un jonrón de 400 pies, pero tocó tierra en el año 2078.

Ya no es el receptor sustituto del puertorriqueño Yadier Molina tras dos años en la posición. Nunca se convirtió en la leyenda que estaba supuesta a ser. Pero no estoy listo para decirle adiós.

No estoy listo para hacerlo con ninguno de ellos.