Edwin Díaz y su famosa canción de entrada: La historia completa

Comparte esta noticia

EL NUEVOM DIARIO, NEW YORK.- Es una calorosa noche de verano en el Citi Field y los Mets están arriba en el marcador por 5-2, antes de que empiece la parte alta de la novena entrada.

Un rítmico y lento retumbe de batería empieza a sonar, aumentando en volumen y velocidad con cada segundo. El público casi instintivamente comienza a levantarse de sus asientos, viendo y apuntando en dirección al bullpen.

Hay movimiento allá. Ahí viene el hombre.

Una figura avanza calmadamente hacia la puerta que da acceso al terreno, con la gorra en una mano y la mano enguantada a la altura de la cintura. La puerta se abre mientras se acerca y, de golpe, ahí está: Todo el mundo puede verlo ahora.

La música continúa y ahora suenan las trompetas. El hombre empieza a trotar, se pone la gorra y golpea el guante con la mano derecha. En las tribunas, 42,000 personas parecieran no poder contener la emoción. Es como un actor de Broadway que atraviesa las cortinas y llega al escenario para la última escena. Como un gladiador entrando al coliseo.

Es la hora de Edwin Díaz. Ésta es la canción del cerrador puertorriqueño.

Ésta es la historia de cómo la entrada de un taponero al terreno se convirtió, posiblemente, en el momento más viral de MLB esta temporada.

Si pueden creerlo, las canciones de entrada de los cerradores han sido parte del juego desde 1972, cuando Sparky Lyle utilizó por primera vez “Pomp and Circumstance” en los Yankees. Desde entonces, ha habido muchas otras: Trevor Hoffman y “Hell’s Bells”, Dennis Eckersley y “Bad to the Bone” y “Enter Sandman”, la legendaria tonada de Metallica que anunciaba la llegada del panameño Mariano Rivera. Brian Wilson utilizó “Jump Around” y John Smoltz, por alguna muy buena razón desconocida, entraba al ritmo de “Dancin’ Queen” de Abba.

Pero rápidamente, particularmente este año en el que los Mets y su cerrador han jugado tan bien, la pieza elegida por Díaz, “Narco”, de Blasterjaxx y Timmy Trumpet, ha estado tomando fuerza como una de las mejores de todos los tiempos. Estrellas del fútbol americano están hablando de ella, analistas de televisión la están usando para comenzar su jornada laboral y el manager de los Mets, Buck Showalter, ha evitado ir al baño para poder verlo en vivo. Hasta los perros se están sumando a la movida.

“Pienso que hizo tremenda elección”, dijo Thom Jongkind, integrante de Blasterjaxx, soltando una risa vía Zoom. “Lo apoyamos completamente”.

“Nada me hace más feliz”, escribió Timmy Trumpet en un correo electrónico. “Eso era exactamente lo que esta canción estaba destinada a hacer”.

Aunque están muy felices de que esté utilizando su canción, Jongkind, holandés, y Timmy Trumpet, nativo de Australia, parecieran no tener idea del porqué Díaz la usa (aunque ya hablaremos de eso). Ninguno de los dos es realmente fanático del béisbol. Obviamente, han visto en las redes sociales los videos de Díaz entrando al terreno. Y les encanta.

“He compartido algunos tweets e historias de fanáticos y canales deportivos mostrando los videos”, dijo Trumpet. “Los fanáticos de los Mets hacen que el Citi Field luzca como uno de mis festivales”.

Jongkind y Idir Makhlaf de Blasterjaxx también disfrutan viendo los videos en YouTube y viendo los comentarios de la gente hablando de su canción.

“Para ser honesto, pienso que encajan bien”, dijo Jongkind. “Cuando vemos los videos de él caminando, entrando al terreno, nos quedamos como, ‘OK, buena elección, buena elección. Suena bien”.

“Muchos amigos míos me están mandando clips de YouTube diciéndome, ‘Sí, están tocando Narco aquí’”, contó Makhlaf.

En realidad, Díaz empezó a utilizar la canción cuando estaba con los Marineros en el 2018. El equipo le mostró una serie de opciones y la que más le gustó fue “Narco”. Se pueden imaginar por qué.

“Las trompetas”, me dijo Díaz. “Las trompetas eran únicas. Algo diferente a lo que utiliza todo el mundo. Por eso la escogí”.

Las trompetas también parecieran ser lo que agarra al público y la audiencia viendo por televisión. Es como si fuese un llamado a la batalla. Hasta Mr. y Mrs. Met son parte del acto.

Los fans de los Marineros, como ahora los seguidores de los Mets, se enamoraron con la música en el 2018. No hay muchos videos de su entrada al diamante durante sus días en Seattle, pero aquí se puede ver algo. Cuando Díaz fue cambiado a Nueva York en el 2019, decidió que también necesitaba cambiar su música, yéndose con “No Hay Límite” de Miky Woodz. Los resultados en el terreno no fueron buenos. Díaz tuvo la peor campaña de su carrera en su estreno con los Mets, con efectividad de 5.59, siete derrotas y siete oportunidades de salvar desperdiciadas.

Afortunadamente, su esposa le dio un buen consejo cuando terminó la temporada.

“Mi esposa me dijo, ‘Oye, deberías usar la canción de la trompeta’”, recordó Díaz. “Y le dije, ‘Bueno, vamos a hacerlo’”.

Como no hubo fanáticos en las tribunas en el 2020 debido al COVID, los aficionados de Flushing no pudieron experimentar las trompetas hasta el año pasado. Y fue este año cuando tanto la música de entrada como la actuación de Díaz realmente despegaron. El derecho ha ponchado a más de la mitad de los bateadores que ha enfrentado y lleva ritmo para terminar con el mejor porcentaje de ponches por entrada en la historia de Grandes Ligas. Hasta podría ganar el Premio Cy Young.

Entonces, ¿la canción es la responsable? El relevista pareciera darle algo de crédito.

“Bueno, podría decirse que sí”, expresó Díaz riéndose.

Los músicos, por otro lado…

“Es la canción, es la canción”, dijeron Jongkind y Makhlaf casi al mismo tiempo. “No hay dudas”.

El tema, que fue lanzado en el 2017, siempre ha sido un éxito donde sea que lo tocan.

“Sí, una de las primeras canciones que ponemos siempre es ‘Narco’, para ver cuántos fanáticos de verdad hay en el público”, contó Jongkind. “Si se ponen locos, que arranque la fiesta”.

La pueden buscar en Spotify: “Narco” tiene sobre 30 millones más de reproducciones que su segundo hit más popular. Ambos músicos, Blasterjaxx y Trumpet, le dan crédito a Díaz por popularizar la canción para una audiencia a la que quizás jamás le habría llegado.

“Estoy seguro de que hay muchos fanáticos de MLB por ahí con ‘Narco’ en sus playlists favoritos”, dijo Trumpet. “Y todo eso es gracias a Díaz y los Mets”.

Blasterjaxx incluso notó un aumento en sus reproducciones desde los Estados Unidos después de una serie que ganaron los Mets a finales de julio. Probablemente después de sellar una gran victoria sobre los Yankees.

“Así fue, estábamos viendo Spotify para ver cómo íbamos y de golpe, ‘_whooosh_’”, describió Jongkind mientras movía la mano hacia arriba.

Más allá de intercambiar algunos emojis en Twitter e Instagram, Díaz y los creadores de “Narco” nunca han hablado de verdad entre ellos, aunque les encantaría hacerlo. Ir a un juego sería un sueño para los dos músicos.

“Quiero experimentar esa sensación y ver cómo es”, confesó Jongkind. “Quiero oír la canción en vivo”.

“No veo la hora de conocer a Díaz en persona”, dijo Trumpet. “Y si se da la oportunidad de tocar en vivo mientras la leyenda entra al terreno, estaré ahí cuando quieran, listo para celebrar con el público”.

Díaz está de acuerdo.

“Hermano, si pueden tocar la trompeta cuando yo entre, eso sería bien divertido”, dijo el boricua.

Mientras el mundo del béisbol espera por su gran encuentro, los Mets y sus fanáticos pueden sentarse a disfrutar de uno de los mejores ambientes del noveno inning en tiempos recientes. Es otro motivo para ir al estadio en Queens.

Que suenen las trompetas.

Relacionado