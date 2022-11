Edwin Díaz habría pactado con Mets por 5 años y US$102 millones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Varias fuentes han indicado este domingo a través de la red social Twitter que el cerrador boricua Edwin Díaz pactó con los Mets por cinco años y US$102 millones.

Jeff Passan, de ESPN ha dado la noticia. El equipo no ha confirmado el acuerdo.

El contrato, según lo reportado hasta ahora – y que según Passan incluye una cláusula para salirse del mismo y el poder para vetar cualquier cambio – sería el más grande para un relevista en la historia de MLB, superando el de cinco años y US$86 millones del cubano Aroldis Chapman con los Yankees.

Star closer Edwin Díaz and the New York Mets are in agreement on a five-year, $102 million contract, pending physical, sources familiar with the deal tell ESPN. There’s an opt-out and a full no-trade clause, plus a sixth-year option. The best closer in baseball stays in New York.

