Educadoras señalan dificultades que representa síndrome de Down en el aprendizaje de niños con esa condición

Por: Pedro Hernández.-

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Dos educadoras identificaron las problemáticas que constituye el Síndrome de Down en el aprendizaje de los niños con esta condición en las escuelas y la ignorancia de gran parte de la población.

Paola López, directora de la Fundación Luz del Mañana, consideró que hay que tomar muy en serio el tema de esta afección, porque la mayoría de nuestros niños presentan retardos en el desarrollo cognitivo, que no le permiten aprender al igual que los demás, por lo que hay que adaptarlos al sistema.

De su lado, Greeicy Landaeta, coordinadora del Programa Psicopedagógico, entiende además que parte del problema lo constituye la ignorancia de los padres respecto a la condición de sus hijos, pese a que existen ciertas características que deben llamar su atención y que de manera irresponsable no se debe diagnosticar, a menos que sea un especialista.

Las expertas en el tema emitieron sus consideraciones al ser entrevistadas en el programa “Agenda Ciudadana”, que conduce Joselyn Sánchez y Rafael Cisneros y se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Asimismo, señalaron que existen pruebas especiales para determinar esta condición en los infantes, la que va a depender de varios factores, entre estos la edad del niño y el nivel cultural de los padres.

Insistieron en que en el país, culturalmente no se tiene el hábito en adentrarnos en lo que son las capacidades cognitivas no tangibles, cuando se refiere a que ese niño tiene un proceso conductual, que no se puede prever de qué se trata sin el diagnóstico reglamentario.

Landaeta, resaltó que la Fundación Luz del Mañana trabaja en tres ejes principales para intervenir en el desarrollo del infante que tienen esta condición que son infancia, el eje familia y el eje sociedad.

