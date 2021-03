“Educación sin Politiquería”

La mayoría de los políticos talentosos y con perfiles que en el país no llegaron a nada, fue porque dejaron que la coyunturalidad de unas elecciones los pusieran hacerle honor a la cháchara política. En efecto, son muchos a los que la irracionalidad y la confusión del debate con las diatribas los jubilaron antes de llegar a viejos.

Desde esa perspectiva, son centenares los políticos con proyección y preparación que han tomado los temas de Estado para convertirlos en panfletos de una campaña. Y, sin darse cuenta han terminado siendo parte del mismo arsenal de figuras decimonónicas e infecundas que la gente rechaza con vehemencia.

El Exceso de Navarro

Nadie puede negar que uno de los políticos que en la última década ha mostrado un buen perfil es el Arq. Andrés Navarro. A tal punto, que a muchos les sorprende con la madurez, la profundidad y el desenvolvimiento con el que desarrolla los temas de actualidad y la problemática nacional.

Sin embargo, la semana pasada cometió un grave error al querer ponerle colores y partido a la educación dominicana. Fruto de ello, Navarro se destapó diciendo “que el año escolar estaba perdido y que era una ficción”. Dicha aseveración la hizo en medio de sus aspiraciones a la Secretaría General de su partido.

Empero, parece ser que él olvidó que también fue ministro de educación y por eso me surgen algunas interrogantes. Verbigracia, ¿debe ser la educación parte del debate de la cháchara política? ¿Cuál fue el plan educativo que dejó el PLD para que no se pierda el año escolar por la pandemia?

Además, ¿cuáles son los logros en materia de calidad educativa de su gestión? ¿Quién era el ministro de educación, la última vez que hicimos el ridículo internacional en lectura comprensiva y matemáticas en el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes conocido como pruebas Pisa?

Un Colapso Global

Es muy penoso y displicente que, para el abordaje de los temas estructurales del país no podamos contar con la conjunción de nuestros políticos más allá de los colores partidarios. Máxime, cuando esos problemas adquieren una connotación global como ha pasado en la actualidad por consecuencia de la pandemia.

En virtud de ello, una persona brillante como Navarro no puede decirnos que ignora que La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha dicho en un informe que 190 países en todo el mundo han presentado problemas con sus sistemas educativos.

De igual forma, La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha sostenido que en este contexto todos los países de la región tendrán impactos negativos en diversos sectores incluyendo educación. Y, que casi todos los países han tenido que incursionar en la modalidad de aprendizaje a distancia.

Dentro de ese contexto, no olvidemos que es precisamente en los momentos engorrosos donde se mide la verdadera capacidad y madurez del liderazgo político. Y, que aquellos que ya pasaron por el mismo escenario que hoy critican no pueden olvidar el famoso aforismo que dice. “El que vive en casa de cristal no debe tirar piedras”.