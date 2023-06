Educación ofrece asistencia a familias inscritos en KOGLAND

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El Centro de Recurso para la Atención a la Diversidad (CAD) de la Regional 15 del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), recibió ayer a los padres y madres de los niños que recibían Terapias Neuro Cognitivas en el clausurado centro KOGLAND.

En una nota de prensa la coordinadora del CAD de la Regional 15, Josefina Aponte, aseguró que en el encuentro se identificaron los casos que requieren de evaluaciones y reevaluaciones para establecer diagnósticos y necesidades de intervenciones terapéuticas.

Mientras que, el director Regional 15 de Educación, Rafael Amador Figaris dijo que han que esos casos serán enviados al Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), según lo acordado por la comisión interinstitucional, al orientar los comienzos del proceso de respuesta a las familias afectadas.

Por otra parte, los padres y madres que acudieron al CAD, afirmaron que pese a se encuentran afectados por la situación que atraviesan con sus hijos, entienden que este proceso es un camino para que las autoridades continúen atendiendo otros casos similares y que esto conlleve a las instituciones pertinentes a una toma de decisión para que no afecte a más familias.

Así mismo, el CAD recibió 53 familias, 29 de la jurisdicción Regional 15 y 23 de la Regional 10 de Santo Domingo.

Continúa la convocatoria

La coordinadora del CAD, Josefina Aponte, añadió que la convocatoria continúa para las familias que no pudieron presentarse a la reunión y que para iniciar el proceso de registro, están ubicados en la calle Josefa Perdomo, número 106, del sector Gazcue, Distrito Nacional, o llamar al teléfono 809-682-0308, o escribir al correo josefina.aponte@minerd.gob.do.

KOGLAND Clausurado

El Centro de Terapia Neurocognitivas “KOGLAND” fue clausurado por no poseer las licencias y habilitaciones de servicios que emite el Ministerio de Salud Pública. No fue clausurado por el MINERD, porque no estaba registrado como centro educativo público ni privado

