Educación malgasta el 4%

Educación es el Ministerio derrochador siendo una de las carteras con mayor presupuesto.

El fracaso del sistema educativo es una realidad que viene afianzándose en los últimos años, algunos factores que influyen son: falta preparación de los docentes, desinterés de los alumnos ante los procesos de enseñanza y aprendizaje, ausencia de los tutores en el seguimiento de sus dependientes, direcciones escolares sin autodeterminación para corregir y tomar medidas en distintas situaciones, y por último la poca complicidad del ministerio de educación con las partes anteriores, pues este último se circunscribe en promover números en lugar de calidad.

Ahora bien, hablando ya de los fondos educativos, un proyecto de Ley llevado al congreso por Milagros Ortiz Bosch y Eduardo Estrella en el 1997 proponía una modificación en el presupuesto de la entonces secretaría de Educación, el mismo fue aprobado pero nunca fue aplicado durante

de los gobiernos de Leonel Antonio Fernández Reyna 1996-2000, Rafael Hipólito Mejía Domínguez 2000-2004 y Leonel Antonio Fernández Reyna 2004-2012.

A finales del 2010 y durante todo el 2011 un movimiento que cobró fuerza motivó la aplicación de dicha Ley, nombrado Educación Digna y usando sombrillas, el país se vistió de amarillo para exigir: aulas decentes, laboratorios funcionales, alimentación escolar digna, últiles gratuitos,

maestros capacitados y actualizados, porque no decirlo, maestros bien pagados.

Como era de esperarse y la democracia lo permite, dicho reclamo tuvo opiniones adversas, un expresidente dijo “Me parece este tema un falso debate, en términos propagandísticos, me parece bien, me parece hasta inteligente, pero es un falso debate”. Por otro lado, un exministro de

Educación exclamó “es que no tendría en qué invertir ese presupuesto”. Aunque puede parecer triste no debe ser sorpresa que aquellos quienes manejan los fondos sean quienes objetan dicha propuestas.

La sociedad se organizó y llevó a todos los candidatos presidenciales de aquel entonces a firmar un documento compromiso de aplicación de la Ley, 4% para Educación. Luego de dicha firma, en un conversatorio organizado por un grupo económico del país, un candidato vicepresidencial dijo,

“no podemos cumplir de inmediato, pero lo haremos de manera escalonada”, es el presidente actual, Luis Rodolfo Abinader Corona, quién en aquél entonces acompañaba al expresidente Rafael Hipólito Mejía Domínguez en la boleta electoral.

Durante los 8 años de gestión de Danilo Medina Sánchez se destinó cabalmente ese presupuesto, aparente y alegadamente el problema fue en la ejecución y el destino de los fondos, infraestructuras con vicios de construcción, un almuerzo escolar cuestionable y que ha servido como negocio para uno u otro personaje. Se me quedan sin mencionar un sinnúmero de sucesos, pero me veo obligado a resumir esta reseña para que usted se pregunte conmigo lo siguiente:

¿Usted y yo creamos la ley o dejamos de aplicar el presupuesto en el pasado?

¿Nosotros decidimos cómo invertir dichos fondos cuando se aplicó el 4%?

¿Quién es el responsable de todo lo sucedido?

Estimado amigo, la respuesta es tan simple como usted inteligentemente piensa, los responsables son los gobernantes, ellos han creado la ley, la violentaron dejándola de aplicar, malgastan los fondos creando mecanismos para negociar con educación y ahora quieren solucionar su incapacidad reduciendo la asignación presupuestaria. Si, concuerdo con que la inversión de los fondos educativos es cuestionable, solo debemos recordar quienes decidieron y no asumen responsabilidad alguna.

Finalizando estas reflexiones me encanta la analogía de comparar la administración de la cosa pública con la administración de los fondos familiares, la familia se reúne a petición de quienes producen y hasta los que no producen tiene participación en la toma de decisiones, en cambio,

con la cosa pública quienes producimos no somos escuchados, o eso me parece.

_________________________________________________

Por Heriberto Leonidas Victoria Ramírez

Relacionado