Educa revela Minerd ha recibido US$27 mil millones del 4 % y nivel de aprendizaje es similar al 2012

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo de Acción Empresarial por la Educación (Educa), Edwin Caraballo, reveló este domingo que desde el 2013 el Ministerio de Educación (Minerd) ha recibido del Estado U$27,000 millones por concepto del 4 % del Producto Interno Bruto, y los niveles de aprendizajes que exhiben los estudiantes es el mismo que se tenía en el 2012, es decir, un año antes de la entrega de esos recursos.

Sostuvo que es apremiante que los aprendizajes den un salto cualitativo hacia mejores niveles en todas las áreas y grados del espectro del sistema educativo dominicano.

Caraballo agregó que, con la apertura del presente año escolar, se debe reencauzar y acelerar los procesos hacia las transformaciones de la calidad educativa.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´agenda, el experto en materia educativa sostuvo que la calidad es el tema pendiente que tiene la educación dominicana.

Explicó que se debe aprovechar que el espacio de la escuela ya está habilitado sin las duras restricciones que impuso la pandemia del coronavirus que, aunque seguimos teniendo el covid-19, ya hemos aprendido a convivir con ese virus, para avanzar en las metas y objetivos deseados

“Cuando uno observa el enorme esfuerzo que ha hecho el pueblo dominicano por financiar a su educación, desde el año 2013 cuando efectivamente se asigna ese 4% del Producto Interno Bruto destinado al sector de la educación administrado por el Minerd, se han acumulado 27 mil millones de dólares, y los niveles de aprendizajes que exhiben los estudiantes es el mismo que se tenía en el 2012, un año atrás de esa entrega formal”, reiteró.

Caraballo indicó que hay muchos factores que pueden explicar lo que sucede con la calidad de la educación dominicana y como mejorarla, y para Educa es prioritario atreverse hacer las cosas de manera distintas para poder tener resultados diferentes.

“Porque, sistemáticamente, el modelo pedagógico que se ha aplicado en los centros educativos del país, históricamente, con y sin el 4 % ha sido el mismo, y los resultados no han llegado, entonces creemos que hace falta, obviamente, reformas curriculares, formación docente, y un largo etcétera”, señaló.

El director de Educa detalló que, “pero, primero que nada, con los recursos disponibles, con lo mismo que existe, con el mismo currículo, los mismos profesores, aulas, presupuestos y libros de textos, se puede mejorar si la gestión del centro educativo cambia y si se dan otros incentivos para la labor docente cotidiana sistemática en el aula”.

“Eso lo hemos podido probar en un proyecto experimental prototipo que le llamamos durante el calendario escolar pasado, sin hacer demasiada prensa, porque estábamos tratando de aprender justamente qué era lo ocurría, y pudimos identificar tres procesos sensibles que, corrigiéndolos, en tan solo 90 días nos permitió alcanzar un 40% de desempeño por encima de los esperado para ese centro, ejemplificó.

Caraballo dijo que se requiere un apoyo al docente para planificar su clase, porque tienen dificultades de poder planificar sistemáticamente con un objetivo de aprendizaje de sus estudiantes, su tarea cotidiana como pedagogo, ahí hay una oportunidad de mejoras que se corrige con muy pocos recursos.

Sostuvo que otro elemento importante es cómo llevar esa planificación a la actividad concreta del aula, es decir, todo lo concerniente a la gestión del aula con base a la planificación, y un tercer elemento tiene que ver con la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, para que esa evaluación le sirva al docente y poder medir en qué grado debe ajustar dicha planificación.

Edwin Caraballo aclara que la inversión por sí sola no genera calidad pero no hay calidad sin inversión

El director ejecutivo de Educa aclaró que la inversión de recursos no garantiza la calidad de la educación, pero señaló que no puede haber calidad educativa si no se invierte en dicho sector.

“Bueno hay dos evidencias contundentes en todas las investigaciones a lo largo y ancho del mundo en los sistemas educativos, primero que la inversión por sí sola no genera calidad, eso es categórico, y lo segundo es que tampoco hay calidad sin inversión”, aseguró.

Caraballo explicó que la inversión es una condición sine qua non, pero no suficiente para asegurar la calidad, “por eso es un falso dilema si recurso si, o recurso no, los recursos tienen que estar y lo que importa es la calidad de ese gasto”.

“Es decir, es importante como se gasta, como se invierte en los aprendizajes y, como nosotros decimos en algunos estudios que hemos desarrollado en Educa, cada peso del presupuesto dominicano, que este año ha ascendido a 231 mil millones de pesos, se dice rápido, pero es mucho dinero, supera ampliamente el 25 % del gasto público total, y casi la tercera parte de los ingresos fiscales del Estado dominicano”, detalló.

El experto en educación dijo que, eso implica que hay una voluntad política del gobierno y la sociedad de asignarle la mayor importancia a la política educativa.

“Por eso es que en Educa hemos querido llevar con esta máxima, es decir, si hay diez años acumulados con esta inversión, si los recursos tienen que invertirse aquí, si se han invertido según lo que establecen los cánones, y las instituciones más importantes a nivel global, y es importante decirlo, no es que el dinero se ha dilapidado, se invirtió en donde decía que había que invertir”, ponderó.

Sin embargo, el director ejecutivo de Educa sostiene que, talvez, ese dinero no se invirtió de la mejor forma.

“Y ahí es donde nosotros decimos que hay que pensar fuera de la caja, hacer las cosas de manera distinta para tener resultados diferentes y atreverse a innovar”, señaló.

Caraballo dijo no hay relación proporcional con la alta inversión en la Tanda extendida y su beneficio marginal

La cuantiosa inversión que se hace para la jornada de Tanda Extendida en la educación pública no guarda una relación proporcional con el beneficio marginal para los estudiantes, según lo explicó.

“Básicamente en las evaluaciones que hay disponibles hay una pequeña ganancia en términos de calidad del aprendizaje de los estudiantes bajo la modalidad de Jornada Extendida, pero es muy pequeña y teniendo en cuenta que la Jornada Extendida cuesta el doble que la tanda simple tradicional, puede y debe rendir más”, argumentó Caraballo.

Agregó que hay que exigirle mucho más a esa jornada extendida porque es un camino de equidad debido a que los estudiantes que vienen de la familia de más altos ingresos siempre han tenido jornada extendida, y esa es una forma de darle oportunidad a las familias de esos estudiantes de liberar tiempo y poder hacer actividades remuneradas y de asegurar la alimentación y nutrición escolar.

“Así que tiene una serie de externalidades positivas, pero en términos de la esencia del ministerio de Educación que es si los estudiantes aprenden o no, el modelo tiene que rendir mucho más”, respondió al ser cuestionado en el programa D`Agenda.

En otro orden, el director ejecutivo de Educa dijo que en términos sistémico la educación privada no ofrece una calidad significativamente mayor a la que se encuentra en el sector público, como promedio.

Agregó que es importante destacar que la oferta privada ha tenido muchas dificultades en este tiempo para poder competir, en el mejor sentido de la palabra, para un mercado que el sector público también ha captado a educadores talentosos porque ahora los recursos que el sector público maneja y los salarios que le permite pagar a esos educadores, son más competitivos, muchas veces, que en el propio sector privado.

