Educa revela el Minerd gasta 683 millones diarios en pago de nómina a maestros

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo de Acción Empresarial por la Educación (Educa), Darwin Caraballo, revelo este lunes que en este año, diariamente, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) destina 682 millones 986 mil 622 pesos al pago de nómina de los docentes, lo que sumado a otras inversiones en el sector educativo no se reflejan en el logro de resultados.

“Obviamente es un esfuerzo muy grande el que hace la República Dominicana a través de las familias y las empresas que pagan sus impuestos y que no se ve reflejado en los resultados, ese es el tema a considerar”, dijo al referirse a la demanda magisterial por un aumento salarial.

Al ser entrevistado en el programa radial “El Rumbo de la Mañana”, que se transmite de lunes a viernes por la 98.5 FM, Caraballo cuestionó el hecho de que pese a la gran cantidad de dinero que desde hace 10 años se destina para la educación dominicana, con el 4% del Producto Interno Bruto (PIB), los estudiantes evidencien deficiencias en el aprendizaje, por lo que a su juicio, resulta ilógico se demande aumento en el salario magisterial.

“La educación es un servicio intenso en talento humano, está muy bien que la proporción más alta sea en salario docente, el problema no es ni la proporción ni lo que le pagan, el problema es ¿cuál es el retorno de esta inversión? Y el retorno medido en niveles de aprendizaje todavía no se ve”, precisó.

En ese sentido, indicó que, son las familias quienes deben demandar el cumplimiento del calendario escolar sin interrupciones y la creación de políticas efectivas en el sector.

“Esta es una demanda que tiene que surgir de la familia, que tienen que empoderarse para exigir sus derechos de que sus hijos tenga la educación que se merecen, porque ya la sociedad les está pagando a los docentes una proporción importante de recursos”, expresó.

Precisó que, los maestros pueden exigir mayores ingresos pero para ello se necesita demostrar que hay resultados que se van a alcanzar.

Suspensión de clases

El director de EDUCA criticó las recurrentes suspensiones de clases auspiciadas por la ADP, al alegar que son varios los daños que esto provoca en los estudiantes más vulnerables, cuyos padres tiene como única opción el mandar a sus hijos a la educación pública.

“Esto no afecta a los hogares más pudientes, los colegios privados no están hoy interrumpiendo su jornada de trabajo como no lo han hecho el viernes pasado por asambleas docentes, lo hacen aquellos centros donde las familias con un menor recurso tiene la única opción de mandar a sus hijos a la educación pública”.

Caraballo agregó que, esta situación hace más lejano el poder alcanzar el nivel de desempeño de otros estudiantes a nivel internacional.

“La educación requiere tiempo, requiere mantener un ritmo en el proceso educativo y si esto se va interrumpiendo de manera constante, si se tienen esos baches, si los estudiantes además son despachados antes de que terminen la jornada escolar no podemos esperar milagros, los desempeños educativos no van a llegar”, enfatizó.

En ese sentido, abogó porque el gremio magisterial realice sus reclamos de manera que la jornada docente no resulte afectada, ya que al emplear un derecho, que como sindicato les concierne, vulneran otro derecho aún más fundamental en detrimento de los estudiantes.

“Nadie duda de la importancia que tienen los sindicatos, incluso de la legitimidad que pueden tener algunos de los reclamos que ellos están planteando, pero lo que debemos defender es que esto no se haga en los horarios y jornada donde se imparten docencia porque se está afectando en el ejercicio de un derecho a un derecho todavía más fundamental porque los estudiantes son vulnerables ante esta situación”, precisó.

