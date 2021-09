Educa dice le preocupa imagen que se volvió a instalar en la RD “que los maestros se queman siempre”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El director ejecutivo de la Acción Empresarial por la Educación (Educa), Enrique Darwin Caraballo, dijo este miércoles que a esa entidad le preocupa la imagen que se volvió a instalar en la República Dominicana de que los maestros se queman siempre, después de ser suspendido el Concurso de Oposición Docente por supuestas fallas en la ejecución del mismo.

Se recuerda que desde el inicio del Concurso de Oposición Docente, el pasado miércoles 8 de septiembre, los postulantes hicieron denuncias de presuntas irregularidades, falta de organización, fallas en la tecnología y hubo un 95% de los maestros que no pasaron las pruebas.

Expresó que Educa ha estado trabajando durante el año anterior con la totalidad de los docentes, que son 100 mil, y en lo que va de este año con 35 mil docentes de manera permanente y, dio fe de que la gran mayoría son docentes comprometidos, bien formado y con la capacidad intacta para poder brindar soporte en la clase.

Dijo que cuando hay situaciones que generan errores de diversos tipos, lo más saludable es reconócelo, e incorporar actores que puedan traer elementos complementarios y continuar con el concurso.

Caraballo manifestó que hace pocos días hubo un reunión de alto nivel en la que pasó el presidente Luis Abinader, el Minerd y Educa, entre otras entidades, y se acordó que el concurso continuará a la brevedad posible, pero después de que se subsanen los inconvenientes y en dónde estuvieron las fallas.

El Concurso de Oposición Docente se inició con las evaluaciones a los postulantes para el nivel de primaria en las 18 Regionales y 122 Distritos Educativos con una participación masiva y denuncias de falta de organización, fallas en la tecnología y una gran cantidad de maestros que no superaron las pruebas.

En ese contexto, el director ejecutivo de Educa reiteró que no quiere especular, pero inmediatamente se detecten las fallas o problema de diversas índoles, se va a tomar la mejor solución para todos los actores y así garantizar transparencia y profesionalismo para este concurso.

Darwin Caraballo recordó durante su participación en el programa televisivo Uno más Uno, que él advirtió que en el 2008, el informe de la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico había dicho que en República Dominicana había una paradoja, ya que es el país de América Latina con el mayor volumen de profesores titulados y al mismo tiempo tener los estudiantes con peor mayor desempeño.

No obstante, dijo que ha Educa le preocupa otra vez que ante la opinión pública se instale de que los maestros dominicanos son buenos para nada “y eso no es cierto a nivel del conjunto, no es verdad de que solo el 4% es capaz de ejercer bien sus funciones, por lo que sostengo que hay que buscar esas fallas”.

Al concurso se inscribieron 71,514 postulantes, que aspiran a cubrir 19 mil 181 plazas de profesores y directores de centros educativos.

De acuerdo con un documento de la Dirección de Recursos Humanos de la institución se necesitan 6,055 maestros de educación primaria, 2,275 maestros de lenguas extranjeras, 1,525 de educación física y 1,483 de nivel Inicial.

También se deben llenar las vacantes de secundaria con 1,454 profesores de ciencias naturales, 1,359 de matemáticas, 1,268 de Lengua Española y 1,063 de Ciencias Sociales.

Para educación especial se necesitan 392 profesores, 1,330 orientadores y 977 directores de escuelas para las 18 regionales de Educación en el país.

El Gran Santo Domingo necesita un total de 4,712 maestros, San Cristóbal 1,290 y Monte Cristi 1,123.

