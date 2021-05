EDUCA da espaldarazo a Educación; dice no hay “chantaje” con demanda de regreso a escuelas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El director ejecutivo de Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), Darwin Caraballo dio este jueves un espaldarazo al Ministerio de Educación, y señaló que no hay “ningún tipo de chantaje” a las autoridades, ya que su única intención de la entidad es que los estudiantes vuelvan a las escuelas.

Valoró como muy positiva de los ministerios de Educación y Salud Pública, de disponer el regreso a las aulas de manera voluntaria, ya que a su juicio, los estudiantes aprenden más en las escuelas que quedándose en sus hogares.

“No hay ningún tipo de chantaje a las autoridades con nuestra posición de reapertura de la docencia, ya que EDUCA no tiene ninguna otra intención más allá, que no sea que los estudiantes dominicanos aprendan, sobre todo que aprendan los de los sectores más vulnerables”, dijo.

Caraballo entrevistado en el programa En el Foco que produce el periodista Holi Matos por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV, explicó que “los estudiantes que cuentan con hogares privilegiados tienen tecnología, electricidad, aires acondicionado y otras comodidades, en contraposición con los hogares desfavorecidos donde no hay nada de estos, y donde las condiciones para el aprendizaje son extremadamente difíciles”.

Manifestó que desde EDUCA “hemos visto con muy buen agrado esta decisión de Salud Pública y del Ministerio de Educación de abrir la docencia semipresencial y voluntaria”.

Indicó que con esta medida las autoridades han hecho algo que EDUCA viene insistiendo prácticamente desde el inicio de la pandemia, ya que la ciencia nos fue demostrando que las escuelas no son lugares de vulnerabilidad, no es un lugar donde se transmite la enfermedad del covid-19.

Sostuvo que los estudios disponibles demuestran que de los espacios públicos que las familias visitan, las escuelas son las menos vulnerables y por lo tanto no hay razón para exponer a los estudiantes a un riesgo mayor.

Caraballo dijo que favorece totalmente la apertura gradual de las escuelas y colegios, tras señalar que “lo que hay que entender es que la covid no ocurre en las escuelas, ocurre con las actividades humanas que impliquen el contacto y la movilidad”.

Añadió que se determinó que los niños no constituyen un factor de contagio para los adultos, de echo las escuelas están cerradas y hay docentes que se están contagiando y niños que se están contagiando en los hogares.

Afirmó que a los niños hay que educarlos para vivir con esta pandemia que no se ha a ir del país no del mundo en lo que resta de año, y probablemente el año que viene, por lo que no hay sentido para el no regreso a las aulas.

