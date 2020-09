EDUCA anuncia proyecto que apoyará complejidades inicio de año escolar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANT DOMINGO.- Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), anunció que puso a la disposición de la nuevas autoridades y del sistema educativo nacional, el proyecto “Clase para todos”, encaminado a afrontar las complejidades derivadas del inicio de un año escolar bajo las condiciones de reclusión que impone la persistente expansión del Covid -19 sobre el territorio nacional.

De acuerdo a Samuel Conde, presidente de Educa, el escenario creado a raíz de la pandemia ha brindado la oportunidad de encaminar reformas que de otra forma no sería posible siquiera imaginar, y propiciado la ocasión para dar un salto cualitativo, tanto en la forma de concebir el concepto de escuela, como en el rol del educador, haciendo énfasis en el uso inteligente de la tecnología para acercarlo a la necesidad de los ciudadanos de la cuarta revolución industrial, y lograr el bilingüismo de nuestros estudiantes.

“En esencia, se trata de una iniciativa que reivindica el concepto que nos define, cuyo proceso de implementación, con el apoyo de la empresa Wind Telecom y de nuestro socio estratégico Inicia Educación, contribuirá a fortalecer nuestro ineludible y más necesario que nunca rol de incidencia o Advocacy, en tiempos que como los que transitamos de desafíos históricos, debe encontrar al sector privado unido y actuando en bloque”, expuso Conde.

El presidente de la organización sin fines de lucro expresó dichas consideraciones, al asumir un nuevo período de gestión 2020-2022 al frente de Educa, durante la Asamblea General Eleccionaria efectuada en la modalidad virtual, con la participación de sus miembros y relacionados.

En su alocución, recordó que previo a la crítica situación que padecemos, los desafíos en materia de calidad educativa “eran más que considerables”, sumándose ahora los resultados del tercer estudio diagnóstico censal publicado por el Ministerio de Educación, que puso en evidencia los magros resultados alcanzados por el estudiantado dominicano público y privado matriculado en el tercer grado de la educación secundaria – anterior noveno-, en las competencias de lengua española, matemática, y en las ciencias sociales y de la naturaleza

“Cómo es posible que se alcancen niveles tan bajos, cuando la sociedad dominicana viene haciendo un esfuerzo extraordinario para financiar su educación, y cuando, en términos del gasto público, este sector recibe una proporción de recursos que lo ubican en la cúspide de Latinoamérica, y en uno de los más elevados del mundo? Han sido $ 20 mil millones de dólares acumulados desde 2013 hasta la fecha, unos $1,200,000 millones de pesos, y en esencia unos $ 1.2 trillones de pesos”, apuntó el presidente de Educa.

A la vez de añadir <<y cómo es posible que la calidad de la educación no mejore si se han seguido la gran mayoría de los preceptos y lineamientos de los principales institutos de pensamiento e investigación; “las respuestas son más sencillas de lo que parecen, las recetas no funcionan de forma universal”>>.

A juicio del dirigente empresarial, las reformas deben responder a iniciativas nacionales capaces de adecuarse a las particularidades de los contextos y a las características únicas y singulares del país, a la vez que no deben repetir los mismos esquemas de gestión e implementación de políticas. <<No podemos esperar resultados diferentes si no nos atrevemos a ensayar caminos diferentes>>.

“De ahí que para librar la batalla en el campo de las ideas necesitamos una Educa más fuerte y más grande, por eso me propongo impulsar una coalición amplia y cualificada del sector privado para impulsar el cambio, comenzando por ampliar nuestra Junta Directiva con referentes y líderes de primer nivel”, indicó Samuel Conde.

Entre los que le acompañarán en la directiva, citó, además de Carlos Guillermo León, consejero del Grupo León Jimenes, en calidad de vicepresidente, las señoras Ligia Bonetti, presidenta ejecutiva de Grupo SID; María Amalia León de Jorge, presidenta de la Fundación Eduardo León Jimenes y Juana Barceló, presidente de Barrick Pueblo-Viejo; así como los señores Héctor José Rizek Guerrero, presidente de AFP Crecer; José Vitienes, y Manuel Enrique Tavares, presidente de PIISA.

A tenor, consideró que el papel que desempeña Educa se ha vuelto más necesario que nunca, particularmente de cara a fuerzas locales que según dijo, se hacen eco de agendas externas que buscan socavar los cimientos de la sociedad, las creencias, valores y la propia identidad como nación.

Samuel Conde agradeció su elección para continuar al frente de Educa, comprometiéndose a fortalecerla y consolidarla.

“Seguiremos sumando voluntades y empresas, para luchar contra quienes nos invitan a retirarnos del legítimo derecho de velar por el uso de nuestros impuestos, y promueven nuestro retiro de los asuntos públicos, como si el Estado solo fuera una herramienta al servicio de las burocracias o corporaciones sindicales”, acotó finalmente.