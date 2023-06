EDUCA: ADP debe «despolitizarse» y devolverle a la sociedad todo lo que le ha dado

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El director ejecutivo de EDUCA, Darwin Caraballo, consideró este miércoles que la Asociación de Profesores Dominicanos (ADP) debe despolitizarse, para beneficiar la educación en el país.

«¿Cuántos dirigentes de la ADP hemos visto en la lista o ejerciendo cargos políticos en el Congreso?, hay que separar esta doble función. Ser sindicalista y ser representante político no es algo que le cree un beneficio al sistema educativo, porque ¿Cuándo sabemos que en realidad se están defendiendo los intereses de los educadores en función de los intereses de una agenda política particular de un determinado sector?», dijo Caraballo, al indicar que la despolitización debe darse tanto en el Ministerio de Educación (Minerd) como en la ADP.

En ese sentido, le pidió al gremio a que llegue a una conciliación con el Minerd y que le devuelva a la sociedad todo lo que esta le ha dado. En ese orden, recordó que, en los últimos 10 años, el salario a los docentes se ha multiplicado por un dos por ciento once veces, sin embargo, los niveles de aprendizaje son los mismos que previo a la aprobación del 4 %.

“En los últimos 10 años el salario docente se ha multiplicado por un dos por ciento 11 veces y hay muchos que no están familiarizados con esas políticas que el sindicato promueve y nos expresan la angustia por no seguir educando a los estudiantes”, detalló Caraballo.

«Si miramos indicadores, los niveles de aprendizaje están iguales al año previo de la asignación del 4% de la educación, pese a aumento salarial de maestros», dijo.

Agregó: «Yo no quiero decir con esto que los docentes no estén haciendo su trabajo, hay cientos de docentes, miles de docentes que cumplen con su trabajo y quieren hacer su función, pero con la estrategia que la ADP está promoviendo no se generan conciliaciones y si se siguen perdiendo días de clase los niveles de aprendizaje no van a mejorar».

Asimismo, consideró que «hay que pedirles a las familias y a los padres que reclamen y exijan sus derechos, para que las escuelas no se cierren y sus hijos no queden sin educación, sin alimentación y sin completar el currículum».

Además, señaló que en EDUCA promueven “un clima de paz en la educación, de acuerdo y conciliaciones. Siempre invitamos al diálogo”.

También, resaltó que el Minerd «siempre ha estado favorable a conversar y discutir con el sindicato y nosotros siempre decimos que los sindicatos pueden hacer su reclamo legítimo, pero no afectar el derecho del niño a educarse».

