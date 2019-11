Eduardo Selman: “Que bueno que se fueron” durante inauguración en NJ comando de campaña Gonzalo 2020

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA JERSEY.- El Ministro de Cultura Eduardo Selman, miembro del Comité Político del PLD y fundador de ese partido, clamó en Nueva Jersey “que bueno que se fueron, se fueron y que se queden fuera”, en referencia a la salida del expresidente Leonel Fernández, al pronunciar un discurso en la inauguración el sábado en la noche del comando de campaña Gonzalo 2020 en la ciudad de Paterson, que contó con una participación masiva de los movimientos del sector externo Ultramar Gonzalo 2020 que coordina el doctor Yomare Polanco, también precandidato a diputado en el exterior.

Selman, negó que en el PLD se haya producido una división como se viene promocionando, aclarando que Leonel y sus seguidores dentro de la organización, llevaban cinco años “sin estar en el partido”.

“Los que estamos aquí, seguimos defendiendo la herencia que nos dejó el compañero Juan Bosch para defender el país y defender al pueblo dominicano que es lo que él más amó” puntualizó.

Sostuvo que Danilo mantuvo todo el tiempo la posición de no contribuir a dividir el PLD, aunque se lo reclamó varias veces.

“Cuando yo le exigía que enfrentara la situación, Danilo me respondía que no iba a dividir el partido, en una ocasión le dije que él estaba soñando porque había compañeros conspirando contra el partido y no los necesitábamos, y me respondió de la misma forma”, agregó.

Selman, recalcó que quede claro que el PLD no se ha dividido.

“Los que se fueron, hace mucho que se fueron, por lo menos cinco años que ya no estaban dentro del partido”.

Explicó que hoy, el PLD tiene un nuevo panorama en el país.

“Tenemos sangre nueva que va a ir al estado, sangre nueva que va a ir al congreso de la república, sangre nueva que estará en los municipios del país”, enfatizó el ministro.

