Eduardo Rodríguez volvió a dar la cara por los Medias Rojas

EL NUEVO DIARIO, BOSTON – Cuando Eduardo Rodríguez ni siquiera pudo completar el segundo inning del Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana por los Medias Rojas contra los Rays el 7 de octubre, tras una campaña regular de altibajos, su futuro inmediato lucía bastante incierto, al igual que el de los Patirrojos en esta postemporada.

Pero fue el zurdo venezolano que entregó una sólida apertura en el Juego 4 de dicha serie el día 11 para ayudar a eliminar a los Rays. Y el lunes, con el relevo de Boston necesitado de descanso al haber partidos programados en tres días consecutivos, Rodríguez les brindó a los Medias Rojas una salida ideal ante un fuerte lineup de los Astros en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana: 6.0 entradas de cinco hits, tres carreras, siete ponches y sin bases por bolas.

“Como en mi última apertura, tuve mi comando de la recta funcionando”, dijo Rodríguez. “Y pienso que cada vez que tengo mi comando de la recta funcionando, puedo trabajar con mis demás pitcheos”.

Sí, hubo velocidad y comando. La bola rápida de Rodríguez estuvo consistentemente entre 92 y 95 millas por hora. De hecho, una recta de 95.8 mph en el primer episodio fue su lanzamiento más duro registrado en el 2021. En cuanto a control, 65 de sus 97 pitcheos fueron strikes, algo acentuado con el “0” que puso en la columna de boletos.

“Fue una recta eléctrica”, dijo el receptor de los Medias Rojas, el puertorriqueño Christian Vázquez. “Su comando de la recta estuvo ahí y después de eso, podemos hacer lo que queramos con el cambio, la recta cortada adentro contra los bateadores derechos y el slider afuera vs. los bateadores zurdos.

“Todo estuvo funcionando”.

Cuando Rodríguez terminó su salida con un ponche propinado a Carlos Correa, se burló de un gesto del torpedero de Houston del Juego 1, cuando el boricua puso su mano en la muñeca izquierda para expresar que era tiempo de él y los Astros en playoffs. Cora le gritó que no lo hiciera y que se mantuviera con humildad.

Cora. “No hagas eso. No tenemos que hacer eso y él lo entiende. No estoy enojado con él. Hablamos de una mentalidad humilde. Nos gusta luchar, nos gusta jugar. Pero no hacemos eso”.

“Fue algo que fue parte del momento”, expresó Rodríguez. “Me siento mal y hasta le pediré disculpas a Correa si lo veo en persona”.

Con las 6.0 entradas de Rodríguez y las 12 carreras de la ofensiva de Boston, los Medias Rojas no tuvieron que acudir a sus principales relevistas, que estarán bien descansados para los Juegos 4 y 5 de la serie entre el martes y el miércoles.

“Para mí, fue bien importante tirar 6.0 innings”, dijo Rodríguez. “Por eso se le llama lanzador abridor. No para 1.0 o 2.0 todo el tiempo”.

