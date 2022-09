Eduardo Luzquiños, Dj que traspasa frontera en TikTok

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Eduardo Luzquiños es un joven Dj y productor de 26 años peruano, radicado en la ciudad de Barcelona en España que ha sobresalido gracias a su tema Contando Lunares “Deep House” en 2019, con el cual su popularidad ha sido tal, que cuenta con más de 200 millones de reproducciones en Spotify, en YouTube tiene más de 120 millones de reproducciones.

Este tema fue bailado en la gala final de uno de los programas musicales más conocidos en el territorio español: Fama, ¡a bailar! de Movistar Plus, siendo capaz de traspasar todo tipo de fronteras, tanto es así que en 2020, Someone You Loved (Lambada Francesa), Te Quiero Remix, Ella Quiere Hmm Haa Hmm, YRN, Don´t Rush, Va Va Vroom Vroom, fueron unos auténticos hits mundiales en TikTok.

Al respecto, Luzquiños declaró que “Contando Lunares ‘Deep House fue el inicio en mi futuro como productor, ya que fue el remix que más viral se me hizo en 2019”.

Manifestó que TikTok ha sido una gran herramienta para el despunte de su carrera, ya que es donde más virales se hacen sus remixes y canciones, siendo bailadas por millones de personas con el sello Eduardo Luzquiños.

Además de producir sus propios temas, uno de los aspectos que han consolidado a este autor como uno de los referentes en su ámbito es su amplia calidad para hacer remixes de algunas de las canciones más destacadas del momento.

“Para producir mis propios temas o hacer remixes de algunas de las canciones más destacadas del momento, me inspiro en lo que escucho por TikTok y Spotify, me encanta hacerles remixes a canciones antiguas y también a las canciones actuales”, mencionó.

Explicó que gracias a TikTok ha aumentado el interés de las personas por su música. “Cada día nos aprecian más ya que antes era un trabajo muy menospreciado y poco valorado”.

Asimismo, comentó que su mayor influencia son: el DJ y cantante americano de padres mexicanos “DJ BL3ND”; así como el desaparecido DJ, remezclador y productor musical sueco “Avicii”; el DJ, cantante y productor británico “Calvin Harris”; el DJ y productor neerlandés “Oliver Heldens” y el productor musical y DJ argentino “Bizarrap”.

Sobre sus inicios, Eduardo Luzquiños recordó que siempre le ha interesado la música, desde muy pequeño. “Hacía de DJ en el colegio y me gustaba siempre ser el que ponía la música en las fiestas del colegio, aparte en casa aprendí a producir y hacer remixes con el FL Studio”.

Explicó que su preparación en un principio fue autodidacta y posteriormente estudió la carrera de Ingeniero del Sonido en SAE Barcelona.

Al hablar de la evolución de la música hoy en día, Luzquiños opinó “la música es algo que cambia, se fusiona y hoy en día más, por eso ahora los productores fusionamos y experimentamos sonidos para que la música siga evolucionando”.

“Es muy importante las nuevas tecnologías, ya que con eso tenemos nuevas herramientas para poder producir y hacer cualquier locura que nos pase por la cabeza”, añadió.

De lo retos que ha tenido que enfrentar, @eduardoluzquinos contó “para los remixes sobre todo las discográficas, ya que cuando no eres muy conocido te ponen más impedimentos para colaborar con ellos”.

Al aconsejar a las personas interesadas en iniciar como Dj, Luzquiños comentó “que vayan probando nuevas técnicas siempre en YouTube hay muchos tutoriales o si hacen de Dj en alguna bar o discoteca que prueben cosas nuevas, eso te hará destacar y tener más confianza en ti mismo”.

Además, declaró que la fama, el éxito y el dinero no considera que vayan juntos pero todo ayuda. “A veces la fama es muy fácil de obtener, lo difícil es merecerla”. “A veces puedes tener dinero y no ser famoso o exitoso”.

Comunicó que actualmente se encuentra trabajando como Productor Musical y DJ; y a largo plazo desea producir más canciones propias y hacer crecer su marca “Eduardo Luzquiños”.

