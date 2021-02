Eduardo Hidalgo objeta acuerdo entre la ADP y el Minerd, considerándolo un “palo acechao”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Para el pasado presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, el acuerdo proyectado entre el gremio y el Ministerio de Educación (Minerd) es un “error”, porque anula el derecho constitucional que tienen los educadores.

El convenio, que no se ha firmado aún, estipula un aumento salarial para los maestros en 2022 y 2024, a cambio de que no hagan huelgas ni paralizaciones de labores.

Hidalgo lo definió por esta razón como un “palo acechao” de parte de los representantes del gremio, quienes en ocasiones anteriores habían prometido no renunciar al derecho a la protesta, entendiente que “un sindicato (la ADP) está para defender a sus miembros de los abusos del patrón (Ministerio de Educación), así como a la población en sentido general”.

“La protesta es un derecho establecido en nuestra Constitución. Es un acuerdo tipo ‘palo acechao’, pues en 50 años de existencia de la ADP, no se había visto algo semejante”, añadió.

El denominado “Acuerdo por una Educación de Calidad” fija como requisito fundamental que los educadores no puedan hacer huelgas ni paralizar la docencia, para así promover “un pacto social que permita que el calendario escolar aprobado por el Consejo Nacional de Educación (CNE) sea cumplido”.

“Es un comodín a las autoridades, pues lo contemplado no satisface, por no llenar las expectativas del magisterio, pues olvidan que tenemos una inflación acumulada 2018-2020, de un 14.38 % y subiendo, y salarios de jubilados y pensionados que no les alcanza para vivir con dignidad”, concluyó Hidalgo.-