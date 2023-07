Eduardo Estrella tras acusaciones de Iván Lorenzo: «Yo no he salido a buscar a nadie»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, respondió este miércoles a las imputaciones hechas por el senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Iván Lorenzo, quien lo acusó de haberse reunido a escondida con las tres miembros de la Cámara de Cuentas, con la firme intención de que estás accedieran a llevar a Mario Fernández a la presidencia de dicha entidad auditora.

Estrella admitió que sí se reunió con Elsa María Catano, vicepresidenta del órgano fiscalizador, Tomasina Tolentino, secretaria auxiliar y Elsa Peña, miembro, pero aclaró que el encuentro se hizo a solicitud de ellas.

El presidente de la Cámara Alta dijo además, que la petición de las integrantes del pleno del órgano fiscalizador para reunirse con él fue extendida también al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco y que fue algo que se hizo público, contrario a lo denunciado por el senador de Elías Piña.

«Yo no he salido a buscar a nadie, ahora el que me pide cita a mi como presidente del Senado, yo se la doy. Anótenlo ahí», indicó.

