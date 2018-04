Editorial Santuario pone en circulación libro de ensayos El canon horizontal

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La editorial Santuario puso en circulación el libro El canon horizontal, una compilación de ensayos sobre textos literarios de autores dominicanos y puertoriqueños, del destacado investigador y catedrático Miguel Ángel Fornerín.

El volumen, editado bajo el sello Santuario, tiene cuatrocientas páginas, está estructurado en seis apartados bajo los títulos Del ensayo y los ensayistas; De la poesía y los poetas; De la novela y los novelistas; Del cuento y los cuentistas; En su tinta, y Coda.

El canon… está dedicado “A Bienvenido Álvarez Vega, editor”; y abre con una cita de Roland Barthes, de su libro El placer del texto, que reza: “El texto me elige mediante toda una disposición de pantallas invisibles, de seleccionadas sutilezas: el vocabulario, las referencias, la legibilidad, etc.; y perdido en medio del texto (no por detrás como un deux exmachina) está siempre el otro, el autor.”

Según nota de contracubierta, el libro deja a un lado el baldón de ideas preconcebidas o reiteradas, echa abajo decenas altares, y amparado por sólidos argumentos estéticos y lingüísticos, “viaja entre las islas” realizando una minuciosa lectura de textos emblemáticos y emergentes que han dado forma a la ciudad letrada de la patrias de Eugenio María de Hostos y de Pedro Henríquez Ureña.

Su autor, Miguel Ángel Fornerín es Doctor en Literatura, catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Cavey y profesor del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe.

Ha laborado como profesor invitado de prestigiosas universidades europeas, entre ellas la Michel de Montaigne, en Francia. Sus libros La escritura de Pedro Mir (1995) y Los letrados y la nación dominicana (2014), fueron distinguidos con el Premio Nacional de Ensayo Pedro Henríquez Ureña.

Fornerín, radicado en Puerto Rico, participará en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2018, que será inaugurada esta noche, en la cual recibirá un homenaje por parte de las autoridades culturales y dictará además una conferencia.

La Editorial Santuario informó que El canon horizontal estará a la venta en los stands de la institución durante la Feria y que ya circula por la red de librerías del país.

