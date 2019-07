Editorial Funglode pone en circulación Revista Dominicana de Ciencias Jurídicas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO,- La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), a través de Editorial Funglode, puso en circulación la cuarta edición de la Revista Dominicana de Ciencias Jurídicas (RDCJ), este jueves 11 de julio, en su auditorio. Se aprovechó la ocasión para la presentación del panel sobre “El fideicomiso dominicano”.

A la actividad asistió el Dr. Leonel Fernández Reyna, presidente de Funglode y expresidente de la República Dominicana, Marco Herrera, director ejecutivo de Funglode, Noris Eusebio-Pol, directora de Editorial Funglode, así como destacados juristas, medios de comunicación, y demás personalidades de la vida pública.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Marco Herrera, quien explicó el objetivo de la revista y el gran aporte que esto significa para el pueblo dominicano. “Nuestro deseo es que esta publicación contribuya al conocimiento y sea un referente entre las publicaciones jurídicas, no solo en el país, también de otros países de América Latina y el Caribe, expresó Herrera”

De su parte Ramón Núñez, director de la publicación, ponderó la calidad de la revista y destacó la notable colaboración de un selecto grupo de juristas que comparten sus explicaciones, reflexiones y análisis en ámbitos tan diversos como el derecho comercial, administrativo, ambiental, tributario, regulatorio y penal”.

Francisco Guillén, editor y articulista de la revista, presentó a los panelistas: Yulianna Ramón y Enmanuel Cedeño, autores de sendos artículos en el texto, quienes abordaron desde diferentes perspectivas la vigencia y retos del fideicomiso en el país.

Sobre la revista

La Revista Dominicana de Ciencias Jurídicas es una publicación semestral especializada en temas jurídicos, con artículos académicos de autores nacionales e internacionales, dirigida por Ramón Núñez. A la fecha han sido presentadas cuatro ediciones.

La cuarta edición contiene siete artículos: “La acción en nulidad en la Ley 141-15, sobre reestructuración mercantil y liquidación judicial”, escrito por el profesor Edward Veras-Vargas; “Apuntes jurídicos y económicos sobre el fideicomiso dominicano”, autoría de Enmanuel Cedeño- Brea.

También se recoge un análisis minucioso sobre “El principio de non reformatio in peius en materia de recursos administrativos contra actos de carácter particular a la luz de Constitución de 2010 y la Ley Núm. 107-13”, por Francisco Guillen y otro de Melissa R. Peña Rodríguez, sobre el “Cambio climático: de la retórica a un desarrollo sostenible efectivo”.

La edición también incluye “Reflexiones sobre la liberalización del servicio de electricidad a propósito del pacto eléctrico pendiente”, del Luis Antonio Sousa Duvergé entre otros.

