Editoras defienden ante Compras y Contrataciones transparencia en adjudicación libros de texto

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Asociación de Editores y Distribuidores de Libros de Textos de República Dominicana (Asedelird), acudió este miércoles a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, donde reiteró la transparencia y pulcritud con la que participaron y ganaron cinco de sus miembros en la licitación realizada por el Ministerio de Educación para la adjudicación de los libros de texto de secundaria.

Juan Colón, presidente de Asedelird, depositó una comunicación dirigida a Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, mediante la cual indicó que sus afiliados están en plena disposición de aclarar cualquier duda o inquietud ante esa entidad, al tiempo de precisar que los mismos ganaron la referida licitación en buena lid y obteniendo las mejores calificaciones.

“Vinimos acá a depositar una carta contentiva de los argumentos que le expresamos al señor director de Compras y Contrataciones, indicando nuestra transparencia en el proceso. Y depositamos también la resolución del Ministerio de Educación mediante la cual se demuestra que nuestro proceso fue totalmente transparente. Y un tercer documento contentivo de las notas que obtuvieron todas las casas que participamos, incluyendo obviamente las nuestras y donde con una simple mirada nos damos cuenta que nuestras casas editoriales obtuvieron notas muy superiores a las demás”, manifestó Colón.

De su lado, el reconocido escritor Avelino Stanley expresó que acudieron al órgano regulador del Estado porque “queremos reiterar que nuestra participación fue absolutamente transparente”.

Stanley descartó que haya habido colusión entre las editoras dominicanas como han querido señalar algunos sectores interesados y puntualizó que cada empresa ofertó en lotes o áreas distintas. “No se trata de productos cualquiera, se trata de libros de textos que nosotros de manera particular llevamos a evaluación y se evaluaron. Entonces puede haber colusión cuando hay por ejemplo muchos micrófonos en venta, y entonces tú ofertas micrófonos y yo también; pero en los libros de textos es distinto. Yo oferté libros de Lengua Española, Juan ofertó libros de Ciencias Sociales, Robin ofertó libros de Educación Física, entonces no puede haber colusión porque no es el mismo producto, aunque son libros de texto”.

Enfatizó que “nosotros que sabemos que participamos en un proceso transparente, hemos venido aquí a defender nuestros derechos y lo mismo haremos ante cualquier escenario”.

En la comunicación depositada por Asedilird se expone que esta entidad es un espacio abierto y ha servido para establecer una alianza estratégica entre escritores y editores de libros de textos dominicanos con la única finalidad de defender la industria nacional del libro, ya que siempre ha estado en manos de multinacionales extranjeras, relegando a un segundo plano a las empresas dominicanas.

Indica que los libros de textos ofertados por los autores dominicanos y que fueron evaluados por la Dirección General de Currículo del Ministerio de Educación mediante el formato de Doble Ciego (método en el cual los autores no saben quién los evalúa y los evaluadores no saben a quién evalúan), obtuvieron las más altas calificaciones.

Cita los casos de: Editorial Cocolo que en Lengua Española obtuvo una calificación de 97.3; Ediciones CP en Matemáticas que alcanzó 91; Ediciones Unidas del Caribe en Educación Física que obtuvo 98.5; Editora Camar que en Ciencias Sociales alcanzó un 98 y Ediciones Salomé que en Formación Integral, Humana y Religiosa obtuvo 98 puntos. Estas calificaciones evidencian la calidad de los libros de textos realizados por los autores dominicanos.

La Asedilird reitera que defenderá los derechos de sus asociados por haber sido justa la adjudicación de sus miembros y por ser su única finalidad fomentar la industria nacional del libro.

Relacionado